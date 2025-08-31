Mets despiden a experimentado utility dominicano Pablo Reyes

Pablo Reyes

NUEVA YORK.- El pelotero dominicano Pablo Reyes recibió un revés en medio de la temporada MLB 2025 después que New York Mets prescindió de sus servicios.

A través del portal de transacciones de MLB, se pudo confirmar esta decisión que ejerció la gerencia de la organización neoyorquina con el toletero caribeño: “Syracuse Mets liberan a RF Pablo Reyes”.

Es preciso mencionar que, el jugador latino estuvo con New York Yankees en la zafra actual de la Gran Carpa pero después de 25 encuentros la franquicia de Bronx lo dejó en libertad y días después la tropa de Queens le ofreció un contrato de Ligas Menores, sin embargo, su rendimiento no fue el mejor y llegó esta situación.

Pelotero dominicano sin suerte en New York durante MLB 2025

Por su parte, el pelotero dominicano estuvo presente con el conjunto de la Gran Manzana durante la contienda pasada de las Mayores y esto le abrió las puertas nuevamente para otro acuerdo que lo mantuvo por más de un mes con Syracuse Mets.

Durante 44 compromisos vio acción el quisqueyano con la sucursal Triple A de los metropolitanos, en todo ese tiempo conectó 46 hits y seis tablazos de vuelta completa, pisó la registradora en 25 veces y remolcó esa misma cantidad de rayitas. De esa forma, estableció su línea ofensiva con promedio de bateo sobre .289, porcentaje de embasado de .385 y slugging de .484.

Sin duda alguna, esta decisión supone un duro golpe en la trayectoria profesional del jugador latino que aún no cuenta con un presente constante en la Gran Carpa, puesto que, desde la contienda del 2018 pasó por las filas de cinco equipos y en ninguno logró rendimiento de al menos 100 duelos.

Situación contractual de Pablo Reyes y agencia libre

Cabe destacar que, tras el contrato que formalizó con New York Yankees aseguró 900 mil dólares por sus servicios en el 2025 y gracias a ese monto superó la barrera de los dos millones de dólares en sus ganancias personales. Aun así, llegará al mercado abierto con la intenciones de sellar otro pacto que le garantice actuación en la siguiente pretemporada de MLB.

Para poner en contexto, el jardinero Pablo Reyes podría retomar su rendimiento en la venidera temporada de la pelota invernal en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y así estrenarse con el equipo de Gigantes del Cibao luego que establecieron relación y sellaron acuerdo durante el pasado mes de marzo de 2025.

of-am