Merenguero Jandy Ventura a favor de la juventud y los envejecientes

Jandy Ventura

SANTO DOMINGO.- El candidato a diputado por La Fuerza del Pueblo,el merenguero Jandy Ventura, aseguró que impulsará proyectos en favor de la juventud, envejecientes y el deporte una vez alcance un escaño en el Congreso Nacional y dijo que hará las cosas bien “para que nunca me puedan señalar”.

Ventura, que aspira por la Circunscripción No. 2 del Distrito Nacional, manifestó que decidió incursionar de manera formal en la política porque es un ciudadano que le preocupan los problemas de su país y porque entiende que no se puede solo criticar, sino que hay que accionar para cambiar las cosas que no están bien.

Dijo que pretende legislar para que los atletas cuenten con garantías. “Hemos pensado en una ley para construir cinco grandes escuelas en el país de manera que el Centro Olímpico convertido en una gran escuela donde los atletas tengan viviendas, cama, comida, suplementos alimenticios y suplan las necesidades de los deportes que practican”.

Al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa “Dominicana Buenas Noches”, el joven político también manifestó que le preocupa que en República Dominicana las personas envejezcan sin garantías de que sus postrimerías tendrán dignidad, realidad que lo mueve a legislar para eso cambie.

Precisó que promoverá el primer empleo para los jóvenes recién salidos del bachiller, a fin de que tengan la oportunidad de trabajar y que con esto se reduzca la deserción escolar.

“Queremos lograr que todas las escuelas se conviertan en técnico laboral, ayudado por una ley de primer empleo que sea parecida a La ley de Cine, por todas las concesiones que se les da a las empresas”, indicó.

Expresó que en este momento de la campaña está enfocado en conocer las realidades. “Estamos tirados a la calle haciendo amigos, la política se construye con amistades, no puedo ir a un sitio a que una persona me cobre 500 pesos para votar por mí, porque entonces esa persona solo valdrá eso”.

Dijo que no se puede hacer política pensando solamente en el día de la votación, pues también es importante para conseguir amistades.

“Crear vínculos con personas para que una vez llegues a una posición les puedas servir de canal para resolver problemáticas de su sector, para eso tratamos de legislar, para ayudar al pueblo a cambiar muchas cosas”, acotó.

of-am