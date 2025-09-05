Merenguero dominicano El Torito ovacionado en Panamá

Héctor Acosta

CIUDAD DE PANAMÁ. – El merenguero dominicano Héctor Acosta, “El Torito”, deleitó al público durante su primera presentación en Panamá, donde compartió escenario con otros grandes exponentes del género como Los Hermanos Rosario y Eddie Herrera.

Más de cuatro mil personas asistieron al concierto “Tropical Music”, producido por el empresario Javier Morán.

El intérprete de “Hoy que no estás” expresó sentirse muy satisfecho y emocionado por el recibimiento que le dio el público, en su mayoría integrado por panameños y dominicanos.

EL PÚBLICO CANTÓ JUNTO AL ARTISTA

El Arena Roberto Durán tiene capacidad para unas ocho mil personas, pero la tarima giratoria colocada en la pista la redujo a cinco mil.

Acosta interpretó varias bachatas que fueron coreadas por los asistentes, quienes siguen su música, entre estas “El anillo” y “Llegó tu marido”.

Su próxima presentación será este sábado 6 de septiembre en el New Jersey PAC de Newark.

