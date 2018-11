Merenguero Aramis Villalona lanza proyecto musical

SANTO DOMINGO.- Aramis Villalona regresa al ruedo con un nuevo proyecto musical de la mano de la empresa Cornielle & Cornielle International Music.

El cantante y compositor está liderando su propia orquesta de merengue con la que grabó una producción discográfica de la que se extrae “Luna”, un primer sencillo que presentó durante un encuentro celebrado en el hotel Sheraton.

El tema es autoría del propio Aramis y de Omar Cornielle, y está dedicado a la fenecida madre del artista.

Los arreglos de este álbum de estudio están enriquecidos con influencias de merengue tradicional, el mambo de estos tiempos y el toque personal de la dinastía Villalona.

“Estoy muy contento con todo lo que viene con Aramis Villalona. Quiero agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado, a mis padres y a mi hermano Fernando Villalona, que viene siendo la universidad del merengue para el mundo y al que le agradezco todo lo que soy, y a Cornielle & Cornielle que aún no me he creo todo lo que han hecho conmigo. Queda Aramis para el resto de la vida”, dijo.

