Mercado de Valores se posiciona como aliado clave del turismo

MADRID, España.- El mercado de valores de la República Dominicana sigue consolidándose como uno de los principales impulsores del desarrollo turístico nacional, canalizando inversiones históricas que fortalecen la infraestructura hotelera, vial y energética del país.

A la fecha, los fondos de inversión cerrados asignan el 23% de un portafolio de más de USD 5.35 mil millones a proyectos turísticos, cifra que evidencia el rol protagónico que tiene el mercado de valores en un sector que representa aproximadamente el 16% del PIB.

De esta manera, los fondos de inversión han impulsado el desarrollo de 32 proyectos turísticos, ubicados en 10 provincias del país, con un enfoque en La Altagracia, Pedernales y El Seibo.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran: St. Regis Cap Cana, Proyecto Yanuna Macao, que agrupa dos hoteles de lujo The Ritz-Carlton y The Luxury Collection y el Hotel Dreams Dominicus, además de inversiones estratégicas en Miches, Samaná, Bayahibe y Santo Domingo.

Estas iniciativas cuyo financiamiento ha sido canalizado a través del mercado de valores ha permitido la creación de más de 12,000 empleos directos e indirectos, dinamizando sectores transversales como la construcción, el inmobiliario y el energético.

El mercado de valores también ha sido determinante para mejorar la infraestructura vial a través del fideicomiso de oferta pública RD Vial, mejorando la conectividad entre polos turísticos.

En términos generales, el mercado de valores movilizó en 2025 un récord de USD 195 mil millones en valores de oferta pública, equivalente a 1.7 veces el PIB de 2024.

Así lo destacó el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, quien acompaña al ministro de Turismo, David Collado, en la 46.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid.

En cuanto a emisiones, los fondos de inversión han colocado más de DOP 138 mil millones y USD 2.2 mil millones; los fondos aprobados para los Fondos de Pensiones, mayores tenedores de valores de oferta pública han colocado más de DOP 126 mil millones y USD 1.8 mil millones.

Actualmente, el turismo concentra el 34% de las inversiones de los fondos de pensiones gestionadas vía el mercado de valores, reflejando el peso estratégico de este sector en la diversificación del portafolio y en el impulso al desarrollo nacional.

of-am