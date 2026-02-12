Melany Mercedes, dominicana detrás de las coreografías salseras del Super Bowl

NUEVA YORK.- La joven coreógrafa dominicana Melany Mercedes Skydancer, criada en el Bronx, fue una de las figuras creativas detrás del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX 2026, donde su visión artística colocó la salsa como uno de los elementos centrales de uno de los espectáculos más vistos del mundo.

Como coreógrafa asociada del show encabezado por Bad Bunny, Mercedes estuvo a cargo del desarrollo y la dirección de las coreografías salseras que acompañaron las actuaciones de Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin.

Su propuesta permitió que la salsa trascendiera el recurso estético para convertirse en un lenguaje escénico lleno de identidad, fuerza y autenticidad.

Nacida y criada en El Bronx, Nueva York, Melany Mercedes forma parte de una nueva generación de artistas dominicanos de la diáspora con una fuerte conexión cultural. Es sobrina del director y productor dominicano Henry Mercedes, lo que reforzó desde temprana edad su cercanía con el mundo creativo y artístico.

Su formación comenzó en el teatro musical y el hip hop, pero a los 14 años descubrió la salsa estilo On2, experiencia que marcó un antes y un después en su trayectoria y la reconectó profundamente con sus raíces dominicanas y latinas.

La salsa en el Super Bowl

Esa conexión se reflejó en el espectáculo del Super Bowl, donde el segmento salsero aportó emoción, ritmo e historia. Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la participación de Lady Gaga bailando salsa, una escena que evidenció el impacto de una coreografía diseñada con respeto por la tradición y conocimiento cultural.

El enfoque coreográfico de Mercedes combina técnica, intención corporal y expresividad emocional. Su trabajo implicó una estrecha colaboración con bailarines y el equipo de producción para adaptar la salsa a un espectáculo televisivo de escala global sin perder su esencia.

Trayectoria internacional

Más allá del Super Bowl, la coreógrafa cuenta con experiencia internacional como intérprete, docente y jurado invitado en más de 45 países, donde ha contribuido a la formación de miles de bailarines y ha promovido espacios de danza inclusivos centrados en el crecimiento personal y la comunidad artística.

Su participación en el espectáculo representa un símbolo del talento dominicano en escenarios globales y confirma el impacto de la diáspora en la proyección cultural internacional, demostrando que la identidad dominicana continúa dejando huellas en la industria del entretenimiento mundial.