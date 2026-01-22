Medio ambiente y civismo: retomar las campañas de orientación

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo

La gran cantidad de residuos sólidos, la falta de acción de las autoridades de Medio Ambiente, la irresponsabilidad de los cabildos, la falta de vertederos para el depósito y la carencia de civismo de la mayoría de los ciudadanos, han llevado a las principales provincias del país a tener basura más allá de lo soportable.

La capital de la República y los municipios de la provincia Santo Domingo tienen la peor parte, porque las principales calles y avenidas y hasta en los más estrechos rincones de los barrios, son vertederos abiertos y grandes cañadas como Guajimía, la del 13; las 800, en Los Ríos, entre otras, constituyen la mayor evidencia de la falta de la conciencia de los ciudadanos que no piensan en el daño que hacen.

La gente tira la basura en cualquier parte, cuando llueve se tapan los imbornales, las cañadas arrastran el cúmulo de desperdicios que incluyen en ocasiones electrodomésticos y otros ajuares descontinuados, creando el caos en sectores del entorno cuyos hogares se inundan y las calles se hacen intransitables.

La deficiencia de los municipios, la falta de aplicación de la Ley que los regula y de 64-00, que rige las acciones del Ministerio de Medio Ambiente, no es respetada por nadie, incluyendo a sus inspectores, lo que contribuye al desorden que impera y afecta al país.

En Pedernales

En Pedernales, por ejemplo el director municipal del Distrito José Francisco Peña Gómez (antiguo Aguas Negras), ha tomado como vertedero la cañada El Barraco, próximo al nacimiento del principal río de la provincia, cuyo caudal ha disminuido a causa de la depredación.

Si no se toman medidas contra estas acciones, todo el dinero del mundo no alcanzaría para reparar los grandes daños que esta irresponsabilidad ciudadana causa.

Hay que retomar las campañas de orientación que han dado frutos aquí y en otras naciones, porque la basura definitivamente afecta también a quien la tira. Debemos crear conciencia, cuidar el medioambiente, que es cuidar la vida. Apliquen la ley.

