Danilo a Leonel: “no puede vivir sin ser candidato o presidente de la República”

Reinaldo, Danilo y Gonzalo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina declaró que ha hecho un mejor gobierno que el saliente presidente del PLD Leonel Fernández, de quien dijo “no puede aceptar que después haber estado 25 años en campaña, fue derrotado en las primarias por Gonzalo Castillo, que sólo hizo campaña un mes.

Al encabezar la tarde de este lunes la asamblea nacional de dirigentes del PLD, dijo, sin mencionar a Fernández por su nombre, que “no puede vivir sin ser candidato o ser presidente”.

Adelantando que no le gusta el chisme, Medina respondió las críticas del exmandatario, quien lo acusó de poco solidario, vengativo, obstinado y de haber de convertir a la cúpula del PLD en una “oligarquía de hierro”.

El discurso fue pronunciado justo un día después de que Fernández renunció del PLD con el argumento de que la cúpula del partido se convirtió en una oligarquía y en un emporio empresarial alejado de los principios del fundador del colectivo.

Sostuvo que a quienes ha cancelado del Gobierno lo ha hecho porque le han faltado el respeto al «Presidente del país”, pero ofreció quedarse a quienes quieran hacerlo con respeto y a los que no, que se vayan.

“Saben que no me gusta entrar confrontando, que no me gusta el chisme, que no me gusta hablar de nadie, siempre he creído que los hechos son los que nadie cambia la imagen de nadie porque se le antoje, solo la conducta de los hombres puede cambiar su imagen”, manifestó.

En la actividad, en la que participaron miembros del Comité Político y Central; presidentes de comités intermedios, municipales y de circunscripciones electorales, Medina dijo que su único delito ha sido no fracasar en sus gestiones al frente del Gobierno.

Durante la actividad, celebrada en el pabellón de karate del Centro Olímpico, Reinaldo Pared Pérez asumió la presidencia del PLD, del cual era secretario general, ante la renuncia de Leonel Fernández la noche de este domingo.

El encuentro fue convocado por la secretaría general del partido oficial con el objetivo de iniciar las estructuras de las elecciones venideras de febrero y mayo del 2020, según confirmó el secretario de comunicaciones del PLD, Héctor Olivo.

Pared Pérez convocó para el próximo jueves al Comité Político de la organización.

an/am