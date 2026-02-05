Médicos hicieron protesta este jueves frente a hospital infantil
SANTO DOMINGO.- Decenas de médicos realizaron un piquete este jueves frente al al Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral en protesta por el maltrato que, según dijeron, agentes policiales dieron recientemente al pediatra Cristian Díaz, a quien arrestaron mientras prestaba servicios en este centro de salud.
Enarbolando pancartas y vociferando consignas los galenos manifestaron su respaldo a su compañero, quien -según dijeron- fue tratado por los agentes policiales como “como un vulgar delincuente” durante el incidente.
Los agentes supuestamente se presentaron en actitud violenta al hospital infantil y arrestaron a Cristian Díaz cuando una ciudadana se quejó porque no recibió a tiempo servicios médicos que ella requería para un hijo suyo. La detención se produjo sin que hubiera una investigación previa ni una citación legal, lo cual constituye una violación al debido proceso.
Según reportan medios de prensa, el pediatra fue arrestado de manera arbitraria, esposado y sacado del hospital por agentes de la Policía que alegaban estar cumpliendo “órdenes superiores”.
sp-am
En este pais la P.N esta actuando fueras de la LEY. La ministra de interior y policia debe actuar y tomar medidas drasticas con los reponsables y dar ejemplos de diciplina. Asuntos internos debe ser dirigido por un militar de carrera que tengas conocimientos de leyes.
Y DESDE CUANDO PORQUE UNA PERSONA SE NIEGUE A HACER SU TRABAJO HAY QUE ARRESTARLO? EN EL PEOR DE LOS CASOS DEBERÍA SER DESPEDIDO Y PARA COLMÓ CON MALOS TRATOS Y SIN HABER INVESTIGADO ANTES? SUPONGAMOS QUE ES MENTIRA PERO DE SER CIERTO HABRÍA QUE INVESTIGAR SINO LE DIERON UN DINERO A LOS POLICÍAS PARA HACERLO DE ESA MANERA DE SER ASI LA POLICÍA SE ANOTA OTRA GRAVE FALTA DE LAS MILES QUE TIENE, PARA MI LA POLICÍA YA NO LE CABE MAS EMPARCHES.
SI EN ESTE PAIS HUBIERA OTRA INSTITUCIÓN CON LAS CANTIDADES DE ERRORES, ABUSOS Y CRIMENES QUE TIENE EN SU HISTORIAL LA POLICÍA YA LA HUBIESEN DESMANTELADO, GRACIAS A DIOS QUE NO SON TODOS PORQUE HAY POLICÍAS QUE SON HONORABLES PERO HAY GENTE QUE SOLO VA A ESA INSTITUCIÓN CON LA ÚNICA INTENCIÓN DE HACER DINERO Y NO LE IMPORTA LA GENTE, LA PATRIA NI LAS LEYES, SINO HACEN COMO EN EEUU QUE TIENEN QUE LLEVAR CÁMARAS Y LOS DIRIGENTES POLÍTICOS NO CAMBIAN LAS LEYES EN EL CONGRESO PARA INCREMENTAR LAS PENAS DE CARCEL A LOS POLICÍAS QUE DELINQUEN SEGUIRÁ IGUAL,… Leer mas »
Tengo una pregunta sencilla, porque los que cubrieron o están cubriendo esta noticia, NO DICEN NADA DEL PORQUE PASO ESTO????…..Me explico mejor los detalles, de quien es la queja y de que acusa al medico….
Aquí fallamos todos, incluyendo los de la protesta, no se dice nada del nombre de quien hizo la gran denuncia, sin embargo el medico se nombra incluyendo su apellido.