Médico dominicana nominada a premio internacional de Salud

Mirna Santiago

La cirujana oncóloga dominicana Mirna Santiago, de 35 años, fue nominada al Premio Internacional en Salud de la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM), de Perú, “Prize to the Medical by Achievement for a better life”.

Este premio es en tributo a la ardua labor que desempeñan profesionales e instituciones del área de salud con el fin de contribuir a mejorar la vida del ser humano.

Se realizará en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, los días 28, 29 y 30 de noviembre del presente año, en el marco del XLIV Congreso Mundial Internacional IOCIM 2019. En él se reunirá y enaltecerá a los mejores profesionales de todo Latinoamérica, España y Portugal.

Mirna Santiago Jiménez, nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1984. Obtuvo su título de doctora en medicina en el 2006, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y realizó la especialidad de Cirugía General en el Hospital Central de Las Fuerzas Armadas. Ese mismo año, 2012, fue aceptada en el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, donde es entrenada en la subespecialidad de Cirugía Oncológica, de la cual se graduó dos años más tarde. Ha realizado numerosos entrenamientos, diplomados y cursos en el país y en el extranjero. Además, ha realizado trabajos investigativos y presentaciones de temas en diversos congresos. Actualmente, forma parte del Departamento de Cabeza y Cuello del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter y del equipo de médicos de Oncoserv Santo Domingo.

La IOCIM es una institución de carácter medico docente y científico en salud, fundada en enero del 2005, que se enfoca en mejorar la calidad de vida del ser humano generando consciencia en las sociedades actuales para crear un impacto social y realizar los verdaderos cambios de estilo de vida saludable.