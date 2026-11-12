Medicina de precisión ofrece pronóstico cáncer de próstata

SANTO DOMINGO.– Los avances científicos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata están transformando el abordaje de esta enfermedad, al ofrecer nuevas alternativas para mejorar la supervivencia, controlar su progresión y preservar la calidad de vida de los pacientes.

Así lo afirmó el doctor José Coronado, oncólogo radioterapeuta del Centro de Radioterapia Integral RADONIC, quien destacó que uno de los principales cambios en la práctica oncológica es la posibilidad de adaptar los tratamientos a las características y necesidades de cada paciente.

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

El especialista explicó que la medicina de precisión permite ajustar la intensidad de las terapias, combinar tratamientos para mejorar la supervivencia en determinados casos y evitar intervenciones innecesarias mediante estrategias como la vigilancia activa, cuando las condiciones clínicas lo permiten.

Coronado señaló que herramientas como la resonancia magnética multiparamétrica y el PET/CT con PSMA facilitan una identificación más precisa de la localización y extensión del tumor, lo que contribuye a tomar decisiones terapéuticas mejor fundamentadas.

RADIOTERAPIA DE PRECISIÓN

También resaltó los avances en radioterapia, que permiten dirigir la radiación hacia el tumor y limitar la exposición de órganos cercanos, como la vejiga y el recto, con el propósito de reducir los posibles efectos secundarios.

Indicó que RADONIC dispone de técnicas como radioterapia de intensidad modulada, tratamiento guiado por imágenes y radioterapia estereotáctica, aplicadas de acuerdo con las necesidades clínicas de cada paciente.

CALIDAD DE VIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL

Coronado subrayó que la elección del tratamiento debe tomar en cuenta no solo el control del cáncer, sino también la preservación de las funciones urinarias, sexuales e intestinales.

Asimismo, sostuvo que el contexto emocional, familiar y socioeconómico puede influir en el acceso oportuno a la atención y en el pronóstico, por lo que dos pacientes con características clínicas similares podrían obtener resultados diferentes.

Finalmente, llamó a fortalecer la detección oportuna, el acceso a estudios especializados y la coordinación entre urólogos, oncólogos médicos, radioterapeutas, especialistas en imágenes y patólogos.

“El tratamiento del cáncer de próstata debe ser individualizado. No se trata solamente de combatir el tumor, sino de ofrecer al paciente la mejor oportunidad de controlar la enfermedad con la mayor calidad de vida posible”, concluyó.

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