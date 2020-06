Abinader 44%, Gonzalo 27% y LF 21%; mayoría cree habrá segunda vuelta

SANTO DOMINGO.- Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, obtendría el 44% de los votos, el oficialista Gonzalo Castillo 27% y Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP), 21%, según una encuesta de la firma Datamarket SRL.

Conforme el estudio cuyos resultados fueron difundidos este jueves, Guillermo Moreno, de Alianza País (AlPaís), obtendría el 2% en los comicios del 5 de julio.

Tasa de rechazo

El 42% aseguró que jamás votaría por Castillo, el 27% dijo que no lo haría por Fernández, 18% descartó a Abinader y el 7% a Moreno.

El 42% cree que habrá una segunda vuelta, el 36% opinó que no y el 22% dijo que no sabe o no contestó.

Simpatía por partido

El 37% de las personas entrevistadas se identificó con el PRM, el 27% con el Partido de la Liberación Dominicana, el 7% con la FP, 6% con el Partido Reformista Social Cristiano, 4% con el Partido Revolucionario Dominicano, 2% con AlPaís, 11% con otros y 6% no respondió.

El 59% dijo que estaba completamente seguro de que irá a votar, 16% manifestó que tal vez lo haga, 14% dijo que quizas no vaya a votar, 4% está completamente seguro de que no votará y 7% dijo que aún no sabe si lo hará.

Sobre la encuesta

Para la encuesta, realizada del 26 al 30 de mayo, fueron entrevistadas mil 200 personas en capacidad de votar y seleccionadas de manera aleatoria. El margen de error es de 2.83%

El 51% de los entrevistados son mujeres y el 49% hombres.