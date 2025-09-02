MAYAGUEZ: Consulado abre portal para registro datos básicos

Israel Terrero

MAYAGUEZ, Puerto Rico.- El consulado de la República Dominicana en Mayagüez puso a disposición de los dominicanos residentes en ese país un portal para el registro de datos básicos.

El objetivo es crear una base de datos que facilite una mejor manera de ofertar los servicios consulares a los nacionales dominicanos allí y al público en general que así lo requiera.

El cónsul Israel Terrero explicó que se procura con esta acción una mayor integración de los connacionales y, por consecuencia, mantener vigente en la memoria histórica de la República Dominicana.

Aseguró que «esto permitirá un mayor acercamiento del consulado con los dominicanos residentes en la isla y, específicamente, en los territorios que comprenden el accionar del consulado de Mayagüez bajo su dirección».

“Pretendemos con la apertura de este portal realizar un trabajo integral que pueda satisfacer las expectativas de nuestros conciudadanos”, dijo.