Mayagüez apoya regreso de Juegos Centroamericanos y del Caribe

PUERTO RICO.- La Fundación Mayagüez 2010 continúa su avance en los estudios de viabilidad ante una posible solicitud a Centro Caribe Sports de retornar a la Sultana del Oeste la próxima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2022.

La fecha límite para esta petición será el 15 de noviembre, y en ruta a esa dirección, ayer el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, endosó la idea de solicitar la sede los juegos que inicialmente tendrían lugar en Panamá.

“A mí no me tienen que convencer. Yo soy deportistas y reconozco del deporte no solo su efecto transformador del ser humano, sino ya reconocida como herramienta en el desarrollo económico”, expresó Rodríguez en un comunicado de prensa. “De modo que después de Mayagüez 2010 y sus aportaciones a la economía, este nuevo escenario es real y tiene mi total apoyo y respaldo”, añadió.

Las instalaciones erigidas y utilizadas para los Juegos Centroamericanos de 2010 en Mayagüez ya fueron inspeccionadas recientemente según informó el director ejecutivo de la Fundación Mayagüez 2010, el abogado Jorge Sosa.

Los pabellones de tenis de mesa (complejo Pedro “Golo” Laracuente), esgrima, el estadio de béisbol Isidoro “Cholo” García y el estadio centroamericano José Figueroa Freire no mostraron problemas de infraestructura.

Igualmente las instalaciones de ráquetbol, tenis de cancha y el natatorio, todos ellos ubicados en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

También, según dijo Sosa recientemente, ya han sido evaluados los costos de transporte —una de las logísticas más complejas en la organización de unos juegos. Mientras, varias compañías de cruceros, entre ellas Carnival Cruise Line y Norwegian Cruise Line ya han sido contactadas para la evaluación de cotizaciones y la utilización de estos navíos como Villa Centroamericana en el puerto mayagüezano.

“Estamos apretando y dando velocidad a los procesos y al cuadre de reportes”, comentó Sosa. “Lo importante es que este sea un evento que sea económicamente viable para el País”, añadió Sosa cuya fundación es presidida por el empresario Felipe Pérez Grajales.

of-am