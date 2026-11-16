Mauricio Báez consigue primera victoria en final del TBS Distrito

SANTO DOMINGO, RD.- El club Mauricio Báez “emergió del dolor” que le embarga por el fallecimiento de su dirigente Melvyn López y este domingo doblegó al Rafael Barias, 80-68, en el tercer partido de la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Los mauricianos y la barriada de Villa Juana pasan por una profunda pena ante la partida a los 52 años de su dirigente más ganador y de la historia en el TBS Distrito con ocho campeonatos, siete con el Mauricio y uno con San Lázaro.

Los orientados por Ruddy Martínez (Chaguito), asistente histórico de López, salieron inspirados y motivados en busca de revertir la ronda final (serían los primeros en superar un 0-2), pactada al mejor de un 7-4, y que con esta victoria, su primera, se acercan a 1-2.

En su historia, el Mauricio arribó en este campeonato distrital a su décima final seguida y la número 20 de por vida, donde han acumulado 11 coronas y las últimas tres consecutivas: 2023, 2024 y 2025, bajo las riendas de López.

Por el Mauricio, el refuerzo norteamericano Kevin Obanor logró un doble-doble de 17 dígitos y 10 pelotas rebotadas, Carlos Pepín también anotó 17 puntos más cuatro rebotes, Gerardo Suero aportó 15 y Jhery Matos tuvo 11 encestes, seis atrapadas y seis asistencias.

Los mejores en la ofensiva bariana fueron el refuerzo estadounidense JD Miller con 20 puntos y siete rebotes, Eusebio Suero logró 13 puntos y ocho pelotas recuperadas, y Marquis Wright 10.

La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, 50 años de historia, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El torneo es organizado por Abadina, que preside Edwin Castillo (Tatico), quien informó los detalles del inicio de la ronda semifinal; junto al Comité Organizador que encabeza Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, el Comisionado.

of-am