Matan a tiros persona intentó ingresar a residencia de Trump

MIAMI.- Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. mataron a tiros a un hombre que intentó ingresar ilegalmente la madrugada del domingo al perímetro de seguridad del resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en West Palm Beach, Florida.

El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, fue visto portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible a las 1:30 (hora local) informó el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi. Al intentar ingresar con su vehículo por la entrada norte mientras otro coche salía, fue confrontado.

Armado con una escopeta y un bidón de gasolina

«Se le ordenó que soltara esos dos artículos que tenía consigo, momento en el que dejó la bombona de gasolina y levantó la escopeta a posición de disparo», detalló por su parte Rick Bradshaw, ‘sheriff’ del condado de Palm Beach.

En este momento, los agentes dispararon sus armas y lo neutralizaron. Falleció en el lugar de los hechos, agregó.

Se reporta que ninguno de los agentes involucrados resultó herido. No obstante, fueron puestos bajo licencia administrativa mientras la investigación del incidente está en curso.

Incidente bajo investigación

El FBI, el Servicio Secreto de EE.UU. y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach están investigando los antecedentes del individuo, de 20 años, así como sus acciones y su posible motivación.

El presunto atacante fue reportado como desaparecido días atrás por su familia. Los investigadores creen que salió de su hogar en Carolina del Norte con dirección sur, haciéndose con una escopeta en el camino. La caja del arma fue recuperada en su vehículo.

Aunque Trump suele pasar los fines de semana en su resort, al momento del suceso se encontraba en la Casa Blanca. Su esposa, Melania Trump, también estaba en Washington.

El FBI pidió a los residentes del área que viven cerca de la lujosa propiedad que revisen cualquier cámara de seguridad con imágenes del momento que puedan ayudar a los investigadores.