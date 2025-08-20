Master of the Ocean será celebrado en playa Cabarete

CABARETE, Puerto Plata.- El Master of the Ocean será celebrado del 17 al 21 de septiembre en este litoral turístico con la psarticipación de renombradps exponentes del windsurf..

El evento es organizado por la Embajda de Alemania en el país con el asupicio de Ministerio de Turismo.

Actuarán deportistas alemanes y dominicanos de clase mundial.

La cita deportiva promete un espectáculo único: las olas de Playa Encuentro recibirán las batallas de surf y paddle, mientras que la bahía de Cabarete será escenario del kite, el windsurf y el wing foil. Estas disciplinas aseguran adrenalina pura y la confirmación de por qué este rincón del Atlántico es único en el mundo.

of-am