Más que simples remesas

El autor es médico, experto en seguridad social. Reside en Madrid.

POR OSCAR CARABALLO

En mi más reciente encuentro en Madrid con la alta dirigencia de uno de los principales partidos de oposición de la República Dominicana (Fuerza del Pueblo), en el que se convocó a un encuentro fundamentalmente con los jóvenes profesionales de origen dominicano en Europa, pude constatar y dar lectura como actor principal algunas situaciones que creo debemos entenderlas para la orientación eficiente de las políticas públicas futuras y tener una realidad más dilucidada de lo que vive esa población.

Si bien es cierto que hay una cantidad de profesionales significativos en Europa, que ha aumentado en los últimos años, esto no ha sido como producto de una planificación del Estado dominicano, sino más bien fruto de la osadía de algunos profesionales, que en el entendido de las faltas de oportunidades de su país de origen optan por arriesgarse y probar suerte en el país receptor, aunque esto implique el incumplimiento de ciertas normativas previamente establecidas.

Dentro de sus capacidades técnicas los mismos cuentan con estudios de postgrado que muchas veces son el pasaporte intelectual de arraigo en el país receptor, pero de manera irónica y especialmente en aquellos advenedizos de la obtención de becas estatales, el país que emite las becas no siempre suele hacerlo con una planificación objetiva de realidades que puedan ser extrapolables a su propia nación, de lo que resulta que mucho de estos estudios de postgrado no encuentren salida laboral real en otra esfera que no sea el país donde se está cursando.

Aunado a esto existe un pensamiento inveterado y generalizado de la falta de recursos para innovar una vez estando de vuelta en el país de origen con la capacitación aprendida.

Acertadamente y con gran grandilocuencia, en dicha reunión se habló de la cuarta revolución industrial y los retos del siglo XXI, pero lo cierto es que estamos enviando a muchos jóvenes al extranjero a prepararse con estudios para trabajos propios de la segunda revolución y que desde luego no encuentran cabida en el debate actual de la disrupción digital con especial énfasis en la automatización e inteligencia artificial, así como la apuesta de la humanidad por la economía verde, economía circular, desarrollo sostenible y transición justa.

Mi interés particular radica en tratar de poner en relieve qué sucede cuando estos profesionales logran establecerse con éxito en el país receptor, lo cual trastoca totalmente la percepción de la diáspora habitual que conocemos, en el entendido de que son perfiles totalmente distintos.

Tienen trabajos mejor remunerados, mayor aceptación social, menor afectación del sentido de pertenencia y sobre todo mayor pensamiento crítico en relación a las sociedades de donde vienen.

En este sentido tenemos un potencial remitente de remesas más empoderado, que no mira a la república como un simple baúl de depósito monetario, sino que quiere cambios sociales, políticos e institucionales fehacientes que le garanticen el acompañamiento del Estado a la hora de retirarse o ir de visita.

Este tipo de perfiles no es conquistado por la promesa política de un puesto público en territorio dominicano o consular como representación del mismo, su sufragio es libre de esas dependencias, más bien responden y se identifican con las ideologías y propuestas visionarias realistas encaminadas a mejorar su sociedad natal.

Por dichos motivos, aunque llegue a entenderse de manera errónea que le corresponde únicamente al gobierno de turno a través de su aparato diplomático consular incidir en la diáspora, la realidad es que todos los partidos políticos tienen un tremendo reto de asumir y una valiosa oportunidad de conectar con la misma entendiendo los nuevos retos de nuestra aldea global, la realidad dinámica de sus compatriotas en el exterior, el nicho potencial para que sus ideas y planteamientos trasciendan más allá de territorio dominicano y sobre todo el proyecto común de prosperidad de nuestra amada nación.

oscarmedicop@hotmail.com



jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.