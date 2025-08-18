Más problemas: ahora con la unidad 1 planta Punta Catalina
SANTO DOMINGO.- La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina informó que este lunes salió de operación la unidad No. 1 de esta termoeléctrica debido a una situación “inesperada” ocasionada por el huracán Erik
El nuevo percance se ha registrado justo después de que la unidad 2 reiniciara operación el domingo.
La empresa indicó en un comunicado que la unidad 1 ha presentado un bajo nivel de agua de circulación en la toma, provocado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina como consecuencia del mal tiempo generado por el fenómeno atmosférico.
Cuando vuelvan a construir una planta de esa magnitud deben buscar una provincia donde los huracanes no hagan daños, en la provincia Santiago Rodriguez no pasa un huracán y tampoco llueve mucho es buen lugar para eso ,después dicen que es por falta de lluvia y el calor,
CUANDO NO ES JUAN ES JUANA SI NO SU HERMANA
cual sea… el problema… ya nadie cree… en las acciones… de este narcoPRMismo… porque… a cada problema… le busca el culpable… estando ellos… fuera de e’l… cuando no es el delincuente…. pldista… es fuera del pais… o… en este caso… un fenomeno atmosferico… o ajeno a su… ineficacia gubernamental…
Que excusa MAS DESGRACIA COÑ@ZO NO PUEDEN RESOLVER EM PROBLEMA Y NIS DAN EXCUSA FE UN. NKÑO
Eso parece un plan para hacerle daño al gobierno, y para seguir causando enfado en la población.
Esas son casas de celso el tullio
Ud se la da de ignorante ,Esa gente no saben gobernar
Porque tienen que jodernos la vida tanto estos hijos de su madre de los políticos
Pero el fenómeno fue en el Atlántico y Catalina está en el Mar caribe
Cuanta sal tenemos los dominicano.