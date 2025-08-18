Más problemas: ahora con la unidad 1 planta Punta Catalina

SANTO DOMINGO.-  La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina informó que este lunes salió de operación la unidad No. 1 de esta termoeléctrica debido a una situación “inesperada” ocasionada por el huracán Erik

El nuevo percance se ha registrado justo después de que la unidad 2 reiniciara operación el domingo.

La empresa indicó en un comunicado que la unidad 1 ha presentado un bajo nivel de agua de circulación en la toma, provocado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina como consecuencia del mal tiempo generado por el fenómeno atmosférico.

El profe
El profe
12 minutos hace

Cuando vuelvan a construir una planta de esa magnitud deben buscar una provincia donde los huracanes no hagan daños, en la provincia Santiago Rodriguez no pasa un huracán y tampoco llueve mucho es buen lugar para eso ,después dicen que es por falta de lluvia y el calor,

0
0
Responder
EL PADRE
EL PADRE
13 minutos hace

CUANDO NO ES JUAN ES JUANA SI NO SU HERMANA

0
0
Responder
elaturdido
elaturdido
26 minutos hace

cual sea… el problema… ya nadie cree… en las acciones… de este narcoPRMismo… porque… a cada problema… le busca el culpable… estando ellos… fuera de e’l… cuando no es el delincuente…. pldista… es fuera del pais… o… en este caso… un fenomeno atmosferico… o ajeno a su… ineficacia gubernamental…

0
0
Responder
John
John
40 minutos hace

Que excusa MAS DESGRACIA COÑ@ZO NO PUEDEN RESOLVER EM PROBLEMA Y NIS DAN EXCUSA FE UN. NKÑO

0
0
Responder
Agustin Cr
Agustin Cr
56 minutos hace

Eso parece un plan para hacerle daño al gobierno, y para seguir causando enfado en la población.

1
-1
Responder
El profe
El profe
11 minutos hace
Responder a  Agustin Cr

Esas son casas de celso el tullio

0
0
Responder
Juan argas
Juan argas
7 minutos hace
Responder a  Agustin Cr

Ud se la da de ignorante ,Esa gente no saben gobernar

0
0
Responder
Ruso
Ruso
58 minutos hace

Porque tienen que jodernos la vida tanto estos hijos de su madre de los políticos

1
0
Responder
Ruso
Ruso
59 minutos hace

Pero el fenómeno fue en el Atlántico y Catalina está en el Mar caribe

1
0
Responder
Hunter
Hunter
1 hora hace

Cuanta sal tenemos los dominicano.

0
0
Responder