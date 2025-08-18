Más problemas: ahora con la unidad 1 planta Punta Catalina

SANTO DOMINGO.- La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina informó que este lunes salió de operación la unidad No. 1 de esta termoeléctrica debido a una situación “inesperada” ocasionada por el huracán Erik

El nuevo percance se ha registrado justo después de que la unidad 2 reiniciara operación el domingo.

La empresa indicó en un comunicado que la unidad 1 ha presentado un bajo nivel de agua de circulación en la toma, provocado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina como consecuencia del mal tiempo generado por el fenómeno atmosférico.

sp-am