Más de 900 militares haitianos fueron entrenados en México

Puerto Príncipe, 23 ago.- Más de 900 militares haitianos fueron entrenados en México para ganar en eficacia en la lucha contra las pandillas que se libra hoy en la nación caribeña.

Como parte de la cooperación bilateral, la Secretaría de la Defensa Nacional de México reveló que ya fueron preparados 912 soldados de la Fuerzas Armadas de Haití desde 2018, precisó el diario digital Haití Libre.

El Gobierno de México informó sobre acciones de cooperación bilateral para fortalecer las capacidades de seguridad en Haití, que no solo consiste en el adiestramiento de los efectivos, sino también en la donación de equipos de protección personal.

Durante un evento realizado recientemente en Puerto Príncipe, la representación azteca aquí enmarcó estas iniciativas en el contexto de la histórica cooperación y solidaridad bilateral.

Ambas naciones mantienen un vínculo fraterno desde hace 194 años.

En las últimas décadas esta relación se fortaleció mediante acciones conjuntas en materia de reconstrucción posdesastre, salud, educación, seguridad alimentaria y desarrollo comunitario.

