Más de 700 mujeres asesinadas en Dominicana de 2020 a 2024

Santo Domingo, 9 ago (Prensa Latina) Más de 700 mujeres perdieron la vida en la República Dominicana en condiciones de violencia de 2020 a 2024, de acuerdo con un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicado hoy.

La cifra está contenida en el Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia en ese lapso, elaborado por la ONE a partir de registros de la Policía Nacional.

El documento detalla que el 77.5 por ciento de los casos están vinculados con violencia de género o intrafamiliar.

Precisa que 271 fueron asesinadas por su cónyuge, pareja o novio, mientras 82 murieron a manos de exparejas o exnovios. En 161 casos se desconoce el vínculo con el victimario.

Reveló que los medios más utilizados por los agresores fueron las armas blancas u objetos cortopunzantes, armas de fuego, además de estrangulamiento.

La gran mayoría de los asesinatos ocurrieron en viviendas, en la vía pública, parques, interior de vehículos, negocio y comercios.

Respecto a los feminicidios de menores de 14 años en los cuales hubo intento o violación sexual por relación o parentesco con el victimario, se contabilizaron siete.

La ONE recordó que la violencia es un fenómeno complejo y multifacético, que abarca diversas expresiones, tales como la violencia intrafamiliar, de género y social, entre otras.

El documento presenta datos desagregados por edad, mes de ocurrencia, día de la semana, relación entre víctima y agresor, nacionalidad, medio utilizado para causar la muerte, lugar del hecho, así como por región, provincia, municipio, zona y barrio, lo cual permite un análisis territorial y sociodemográfico que enriquece la comprensión del fenómeno.

arc/mpv