Detenidos 38 mil haitianos sin indocumentados en RD, enero

Los operativos ocurrieron en zonas con afluencia de haitianos.

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante el mes de enero fueron detenidos 38,392 ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular, y 35,026 deportados.

Ese es el resultado del fortalecimiento de los operativos de interdicción en el territorio nacional, señaló.

Tras su arresto, en ese periodo, al menos unos 36,743 resultaron expatriados desde los puestos fronterizos dispuestos de norte a sur en la línea limítrofe, donde la DGM tiene presencia.

LABOR CONJUNTA DE LAS FUERZAS

Debido a la labor conjunta de las fuerzas, los agentes de interdicción migratoria detuvieron el pasado mes a 24,420, el Ejército 8,121, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) Ministerio de Defensa 3,334 y Policía Nacional 868.

Migración detalla que el pasado 3 de febrero apresaron a 1,077 individuos y de ellos 899 resultaron repatriadoso como efecto de 707 interdicciones ejecutadas por agentes migratorios y 370 por las Fuerzas Armadas y la Policía.

En este proceso, el Ejército de República Dominicana (ERD) entregó a las autoridades migratorias unos 237; la institución del orden 24 y el CESFRONT 109.

Acciones de manera conjunta de la unidad Los Topos y la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía (DICRIM), en el Gran Santo Domingo, registraron este miércoles 199 detenciones, en sectores como Villa Mella y Cristo Rey.

En Montecristi hubo 66; en La Vega 58 en Monseñor Nouel, San Francisco, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Asimismo, Barahona reportó 48 en San Rafael, La Ciénaga, Enriquillo y Bahoruco. En Puerto Plata, 11 en zonas como La Rigola, Conani, Sánchez, Los Ginebra, Bello Costero, Los Sufridos y El Avispero. También en La Romana y en la Zona Este del país.

Este miércoles deportaron 899 indocumentados desde los puestos de Dajabón (381), Elías Piña (393), Jimaní (92) y Pedernales (33).

agl/an