Más de 100 atletas en exitoso torneo provincial de gimnasia

Premiadas por el ingeniero Timoteo Pérez, presidente de la Asociación Orquídea Domínguez, de la Federación Dominicana de Gimnasia y Oliver Knupper, galardonando a Victoria Knupper, campeona de la de Gimnasia de Santiago

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MOCA, Espaillat, República Dominicana.- Más de un centenar de atletas participaron en el torneo provincial de gimnasia organizado por la Asociación de Gimnasia de Santiago (AGISA), evento celebrado con entusiasmo en el multiuso de Moca y que reunió a representantes de diferentes organizaciones en las categorías femeninas y masculinas.

El presidente de AGISA, ingeniero Timoteo Pérez, destacó el nivel mostrado por los participantes y agradeció el respaldo de las entidades y técnicos que hicieron posible la celebración del certamen.

“Es la excelencia gracias a las organizaciones participantes. Sus atletas femeninas y masculinos llenaron de emoción cada una de las competencias en todas sus categorías. Felicitamos a las organizaciones participantes y a sus técnicos”, expresó Pérez durante la ceremonia de premiación.

DESTACADAS EN LAS CATEGORÍAS FEMENINAS

En el nivel 8, la ganadora fue Victoria Knupper, de Mega Gym, con 26.300 puntos, mientras que en el nivel 7 se impuso Miranda Torres Guzmán, también de Mega Gym, con 37.150.

En el nivel 5, Samantha Escalona, de Seño Muñeca, obtuvo el primer lugar con 34.200 puntos; seguida por Ashly Crisbel Vargas, de Nuevo Futuro, con 33.650, y Ámbar Estrella, de Seño Muñeca, con 32.500.

En el nivel 4, categoría de 8-9 años, triunfó Kianna Agramonte, de Seño Muñeca, con 35.925, seguida por Ana Beato Ovalle, de Mega Gym, con 34.600. En la categoría de 12 años y más, ganó Elianny Febles, de Nuevo Futuro, con 34.150.

En nivel 4 infantil A, las tres primeras posiciones correspondieron a atletas de Mega Gym: Nashla Agramonte Acevedo, con 37.100; Alisha Disla Bisonó, con 36.850, y Ada Sánchez González, con 35.000.

En el nivel 3, Alexa Rosario, de Seño Muñeca, obtuvo el primer puesto con 36.700, seguida de Pamela Santos, de Mega Gym, con 31.050.

En el nivel 2 de 9 años y más, Zoe Polanco, de Seño Muñeca, logró el primer lugar con 37.200; Ana Ángeles Sarita, de Mega Gym, fue segunda con 36.525, y Nicole Corniel, de Seño Muñeca, tercera con igual puntuación.

En el nivel 2 de 6-8 años, venció Bali Fathi, de Seño Muñeca, con 36.950, seguida por Anahia Grullón y Cataleya Esperanza Peña, ambas de Nuevo Futuro, con 36.650 y 36.200, respectivamente.

En el nivel BG, Nadil Pérez, de Seño Muñeca, ganó con 38.100 puntos; Fransheirys Tatis, también de Seño Muñeca, fue segunda con 38.000, y Juliette Pérez Peña, de Mega Gym, tercera con 37.800.

En el nivel F, para atletas de 9 años y más, Sarah Leonor Vargas Almonte, de New Horizon, obtuvo el primer lugar con 38.100; Coral Victoria Peñalba, también de New Horizon, fue segunda con 37.950, y Emma Checo, de Seño Muñeca, tercera con 37.900.

En el nivel FL de 6-8 años, las tres primeras posiciones fueron para atletas de Seño Muñeca: María Teresa Ortega, con 37.850; Eidelyn Crousset, con 37.700, y Darielis Ramírez, con 36.900.

NUEVO FUTURO DOMINA EN LAS CATEGORÍAS MASCULINAS

En la rama masculina, Jeremy Sadiel Santos, de Nuevo Futuro, ganó el nivel 5 con 52.700 puntos.

En el nivel 4, Joshua Mesa, de Nuevo Futuro, se llevó el primer lugar con 54.800, seguido por James Eduardo Peña, también de Nuevo Futuro, con 52.700.

En el nivel 3, Matteo Alessandro de León, de Nuevo Futuro, encabezó la clasificación con 54.900 puntos. Le siguieron Joshua Mesa, con 54.800; James Eduardo Peña, con 52.700, y Jeremy Sadiel Santos, con 52.700.

ACTO INAUGURAL

La jornada comenzó con el desfile de los atletas participantes, quienes posteriormente fueron colocados en el centro del techado habilitado para las competencias. Allí fue interpretado el Himno Nacional Dominicano, seguido de una oración religiosa a cargo del profesor Domingo del Villar.

El discurso central estuvo a cargo del presidente de AGISA, Timoteo Pérez. En representación del presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), Edwin Rodríguez, intervino la vicepresidenta de esa entidad, profesora Belkis Gallardo.

También participaron en el acto el director provincial de Deportes de MIDEREC en Moca, Espaillat, Ariel Vásquez, y Orquídea Domínguez, tesorera de la Federación Dominicana de Gimnasia.

El torneo contó con el auspicio de Fedogim, ProIndustria, Fundación San José, Baldom, Cooperativa Real, Cibao Colors y Pixitek.

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