Más 100,000 contribuyentes en RD utilizan facturación electrónica

SANTO DOMINGO.– República Dominicana supera los 100,000 emisores de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF), a cuatro días de vencer el plazo establecido para que pequeños, micro y contribuyentes no clasificados completen su incorporación obligatoria al sistema, cuya fecha límite es el próximo 15 de noviembre.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el número de emisores electrónicos pasó de 23,686 en enero a más de 100,000 en noviembre de 2026. Además, el 72 % de los comprobantes fiscales emitidos durante el primer semestre fue electrónico y la institución ha recibido más de 2,000 millones de estos documentos.

Las cifras fueron presentadas durante un encuentro organizado por Alegra, proveedor tecnológico autorizado, con la participación de Yoemely Beltré, encargada del Departamento de Gestión de la Información y Desarrollo de la Gerencia de Facturación de la DGII.

VENCE EL PLAZO EL 15 DE NOVIEMBRE

La incorporación al sistema se ha desarrollado por etapas. Los grandes contribuyentes nacionales iniciaron en 2024, mientras que los grandes contribuyentes locales y medianos debieron completar el proceso en noviembre de 2025.

Para los pequeños, micro y contribuyentes no clasificados, el plazo original del 15 de mayo de 2026 fue extendido seis meses, hasta el próximo domingo 15 de noviembre.

Quienes todavía no se han incorporado pueden utilizar el Facturador Gratuito de la DGII, que permite emitir hasta 150 comprobantes mensuales, o contratar los servicios de un proveedor autorizado.

Después del vencimiento, la emisión de comprobantes en papel quedará limitada a las situaciones de contingencia previstas en el Reglamento 587-24. Los incumplimientos estarán sujetos a las consecuencias establecidas en la normativa tributaria.

CRECE EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES

Alegra informó que los comprobantes electrónicos emitidos mediante su plataforma aumentaron de 38,803 en enero a 169,801 en octubre, mientras que unas 5,100 empresas utilizaron mensualmente sus servicios durante ese período.

La empresa también presentó herramientas de inteligencia artificial que permiten consultar información financiera, revisar facturas pendientes, verificar inventarios y preparar borradores de comprobantes mediante instrucciones en lenguaje natural.

Entre estas soluciones figuran su protocolo MCP, que conecta las cuentas con asistentes como ChatGPT, Claude y Perplexity, y Alegra Bot, integrado a su plataforma.

La DGII destacó que la facturación electrónica busca fortalecer la transparencia, agilizar los procesos tributarios y reducir los trámites administrativos para los contribuyentes.

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