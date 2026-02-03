Marichal, Martínez, Guerrero y Ortiz reciben la nueva cédula

SANTO DOMINGO.- Los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David ‘Big Papi’ Ortiz recibieron este lunes la nueva cédula de identidad y electoral, así como a personas con discapacidad.

La Junta Central Electoral (JCE) informó que inició con la captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula de identidad y electoral a Diego Castillos Yarull, Yahaira Peña Mota, Miguelina de Jesús Susana, Pablo Lemuel Taveras, en el marco del Proyecto de la Cédula Accesible a personas con discapacidad.

En la jornada participaron el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, la miembro titular y coordinadora de la Mesa de Inclusión Dolores Altagracia Fernández Sánchez y la miembro titular Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, así como el cuerpo directivo de la institución.

Presentes, además, Benny Metz y Alexis Alcántara, presidente y director ejecutivo del Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), respectivamente, así como también representantes de la entidad.

Jáquez Liranzo destacó que esta actividad es de gran satisfacción porque cumple con uno de los valores del Plan Estratégico Institucional de la JCE: la inclusión.

Indicó que la JCE, en el marco de las estrategias que se implementan en el Proyecto de Cédula Accesible, se trabaja para que no existan barreras al momento en que el ciudadano o ciudadana vaya a obtener el documento de identidad.

De su lado, el presidente del Conadis, Benny Metz, destacó que para la entidad esta jornada tiene un gran significado porque representa un acto de justicia social de garantía de derechos fundamentales. Manifestó que la cédula es la puerta de acceso a la ciudadanía plena, al ejercicio de derechos civiles y políticos y a la inclusión.