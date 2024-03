Margarita dice PRM siguió con la “ola de progreso que dejó PLD”

Margarita Cedeño.

SANTO DOMINGO.- La ex vicepresidente de la República Dominicana, Margarita Cedeño, opinó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene ninguna acción diferente o nueva que no sea “seguirse montando en la ola de desarrollo y progreso que dejó el PLD”.

Tras participar en la rueda de prensa que efectuó la alianza Rescate RD este lunes, manifestó que el país está ahogado en deudas, sin inversión social, que el gobierno se maneja con mentiras, excusas y la compra de voluntades desde la miseria.

La actual diputada del PARLACEN dijo que esta alianza busca que vuelva el crecimiento económico y el desarrollo humano a cada rincón del país.

“Siempre de lo que se trata es que cada partido compita con su principal actor, Abel Martínez con el PLD, Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo”, señaló.

Cedeño consideró que dicha alianza es un triunfo de los partidos opositores, que unidos son más y que ganarían en una segunda vuelta a los fines de rescatar a la República Dominicana.

“Mujer dominicana tu más que nadie sabe lo que es pasar trabajo, que tu presupuesto no te alcance, lo que es ver tu niño enfermo y no tener como llevarlo a un hospital por no tener la asistencia del sistema 9-1-1”, señaló Cedeño.

an-am