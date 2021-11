Confirma divorcio LF y lo culpa haber obstruido su candidatura

Margarita Cedeño

SANTO DOMINGO.- La exvicepresidenta Margarita Cedeño confirmó su divorcio con el expresidente Leonel Fernández y lo culpó de haber imposibilitado su candidatura presidencial en 2020.

«Fue Leonel que no quiso que yo fuera candidata. Si él hubiera accedido, yo habría sido candidata en el 2020. Él tomó esa decisión, quizás por ego. Todas las encuestas me daban como ganadora de las elecciones», aseguró la también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Comentó que nunca ha aceptado dinero ilegítimo para su campaña. «Yo nunca pagué un centavo de publicidad en mi campaña, nunca he aceptado un centavo cuando he hecho una labor social. Cuando la gente me hacía una bullita en la calle no era porque le pagaban», enfatizó Cedeño en el programa «Esto no es radio», de Alofoke FM.

Agregó que cuando trabajó en los programas sociales usó sus recursos para procurar el bien de la sociedad y no para promoverse políticamente.

«Nunca pagué un centavo de publicidad en el Despacho de la Primera Dama, nunca le entregué a un periodista cinco cheles», subrayó.

En ese sentido, aclaró que «el poder es para servir, es una responsabilidad, un compromiso y un privilegio, y se usa y se ejerce para transformar y lograr desarrollo y progreso».

jt/am