Margarita Cedeño ve trabajo de cuidados es un derecho en RD

Margarita Cedeño

SANTO DOMINGO.- La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, urgió al reconocimiento del trabajo de cuidados como un derecho humano, un bien público y un motor para el desarrollo sostenible

Así lo confirmó durante su participación en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en México, convocada por ONU Mujeres.

Cedeño, que reprodujo su intervención en sus redes sociales, indicó que analizó en el foro los desafíos y oportunidades de la economía de cuidados en la región.

EL CUIDADO ES UN TRABAJO

Este empleo ¨(…) actúa como motor e impulsor para dinamizar el crecimiento económico y el desarrollo humano», expresó Cedeño en su ponencia ¨Desafíos y oportunidades de la economía de cuidados en América Latina y el Caribe¨.

La también ex vicepresidenta dominicana hizo un llamado a los gobiernos de la región a que adopten legislaciones con esa visión, de forma estructural y permanente.

Recordó que en 2017 impulsó desde la Vicepresidencia la construcción del Sistema Nacional de Cuidados Integral, una política pública pionera, desarrollada con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de las Naciones Unidas.

“Sin sistemas de cuidados sólidos no hay sociedad que prospere, y sin un planeta sano no hay bienestar”, destacó y subrayó el carácter transversal de los cuidados en la vida social, económica y ambiental de los pueblos.

“Frente a la poli crisis que vivimos, necesitamos sumar voluntades y tender puentes para construir un futuro donde todas las personas puedan vivir con dignidad, con seguridad y sobre todo con esperanza”, insistió.

