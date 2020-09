Margarita Cedeño pide aprovechar  potencial de la música urbana criolla

SANTO DOMINGO.- Margarita Cedeño, ex Vicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), propone aunar voluntades para que el llamado género de música urbana se convierta en un vehículo de educación y difusión de valores humanos.

El planteamiento de Cedeño está contenido en su más reciente columna “Agenda Social” que titula en esta ocasión “Lo difícil de las buenas letras”-

La Coordinadora del Gabinete Social durante el pasado gobierno analiza el citado fenómeno artístico cultural en el contexto de vertiginosidad e inmediatez de las plataformas digitales de divulgación, las que a su entender obligan a una reformulación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicas y Radiofonía (CNEPR).

“En las últimas se­manas se ha en­cendido el deba­te en torno a las letras de muchas canciones, especialmente las del género urbano, que en al­gunos casos resultan ofensi­vas, presenta a la mujer co­mo un objeto, promueven el uso de estupefacientes y la búsqueda del dinero fácil. El tema es complejo y muy di­fícil de abordar en un mun­do de redes sociales, Spotify, YouTube y otras plataformas que de la forma más libre permiten compartir todo ti­po de contenidos, buenos y malos.”, expone la ex vicemandatario.

Continuó haciendo una retrospectiva del rol que llegó a jugar en los años 1970 doña Zaida Ginebra viuda Lovatón, a su entender “la única que hi­zo funcionar correctamente la CNEPR, la cual hoy en día se ha quedado estancada en el pa­sado”, debido a la dificultad de implementar mecanismos de censura de contenidos musicales y producciones artísticas.

Advierte Margarita Cedeño en la contemporaneidad ni doña Zaida hubiera podido lograr el control de sistema de socialización y divulgación cultural como las redes sociales. “…la facilidad con la que los jóvenes graban música o hacen videos, con una veloci­dad prácticamente en tiempo real, dificulta a las institucio­nes públicas darle seguimien­to a todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento.”, argumentó para agregar que son atajos para la aceptación y validación social mediante la generación de riquezas extraordinarias y popularidad, guiados por las demandas del mercado.

“En el ejercicio guberna­mental pasado, implemen­tamos la iniciativa “Música Urbana por los Valores” co­mo una forma de generar un cambio en la música que más gusta en este momen­to, pero contando con la par­ticipación de los exponentes actuales y apostando por un cambio paulatino en la forma como se produce música en nuestro país.”, recordó Margarita Cedeño pasando a la mente que el esfuerzo no rindió todo lo esperado porque “lamentable­mente y a pesar de muchos esfuerzos, el contenido pro­ducido en base a una estra­tegia de promoción de valo­res no recibe el apoyo en la radio, la televisión y las pla­taformas digitales”, porque no es rentable.

Al sugerir que la música urbana podría ser una vehículo de denuncia social, promoción de valores y entusiasmo por la educación, dice que los artistas urbanos son víctimas de la alienación por el tiempo y las profundas raíces de los problemas que padecen en sus habitantes que los ven como algo natural y por ello sus letras obvian las situaciones de “pobreza, el embarazo adolescente, el matrimonio infantil, los efec­tos negativos de las drogas y el crimen organizado, entre otros más.”

Margarita Cedeño considera que hacer socialmente aprovechables las letras de los llamados artistas urbanos representa un reto de políticas públicas, y que parte de ese reto de los propios artistas que deben comprender “la dimensión de los problemas sociales y los integren cada vez más a sus letras, desde el entendimiento de que sus le­tras pueden ayudar a que es­tas situaciones puedan dismi­nuir.”

Termina planteando la ex Vicemandataria de la Nación que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos debe asumir una labor educativa, integrar a los artistas para que apoyen en la educación de sus segui­dores y en la promoción de valores desde la música.

