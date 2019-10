Margarita Cedeño llama a dominicanos votar por Leonel en las primarias

Margarita Cedeños durante su discurso.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, pidió este miércoles al pueblo dominicano votar en las primarias del próximo domingo por el precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández.

Habló a través de un vídeo en su cuenta de Twitter en el que resalta las cualidades de su esposo como presidente y de la visión política del mismo.

“Hombre noble y justo que ha demostrado su capacidad para tener al país en un progreso continuo, votaré por mi esposo, el presidente de mi partido para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades, para que los jóvenes puedan emprender y desarrollar su capacidad innovadora, no importa que no seas miembro del PLD no te puedes ausentar de lo que será una inmensa manifestación de democracia”, expresó Cedeño en su alocución.