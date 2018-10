Marcha Verde y la firma de un compromiso con los partidos

Se ha planteado la necesidad de la firma de un Compromiso entre el Movimiento Marcha Verde y Partidos Políticos con cara a las próximas elecciones. En tal sentido me pregunto:

Qué contenido tendrá ese compromiso? Es necesario que MV haga esa Acción? De dónde sale esa idea?

Comenzaré con la tercera pregunta, mi respuesta es, NO LO SÉ.

No sé si se originó a lo interno de MV o a lo externo. Si fue iniciativa del Movimiento o de los Partidos.

La verdad es que no lo sé.

Ahora vamos a la primera pregunta. El Contenido de ese compromiso, cuál es?

Las demandas que MV ha tenido desde su origen son demandas Morales, Éticas, de Justicia, Juicio y Equidad, del cumplimiento Fiel a la Ley; por tanto, preguntó, eso hay que pactarlo, hay que firmar un compromiso con algún Partido, candidato o Juez para que “prometa que en el ejercicio de sus funciones cumplirá y hará cumplir”… lo que por Ley debe hacer?

Eso no es correcto, es hasta contraproducente. Y es un síntoma de hasta dónde hemos llegado en el ejercicio de la práctica de lo que es correcto hacer, del ejercicio de la Verdad y la transparencia en las funciones públicas.

Tenemos que firmar un compromiso como MV con los Partidos para que quede escrito: “seremos serios en el gobierno, no robaremos, no corrupción, haremos cumplir la ley, no habrá impunidad…?

Hay una confusión de proporciones épicas en esto, no es lo mismo una demanda social, material, como lo fue el 4% para la Educación, que lo que se está proponiendo ahora. No es lo mismo pedir una carretera o camino vecinal, un acueducto o que se resuelva el problema desagüe de un pueblo.

Las demandas sociales de este tipo responden a programas de gobierno que cada partido en su visión de desarrollo puede priorizar y que otros no necesariamente lo hagan igual.

PERO! En cuestiones Morales y Éticas, de Justicia, Juicio y Equidad, en el cumplimiento de las leyes y la Constitución del País…HAY QUE PACTAR PARA QUE SE LLEVE A CABO?

Es una señal grande de la degradación a la que hemos llegado.

Dado lo anterior, mi respuesta a la Segunda pregunta es negativa.

Desde donde haya salido esa propuesta, pueda que tenga cocorícamo. Sea ingenua o no sé qué, qué se yo!

Los amigos, hermanos y compañeros que estén en MV y que militen en algún partido o movimiento político debe entender que su categoría al ser miembro del Movimiento es Supra partidista. Estás en MV por la incapacidad de tu partido de hacer lo correcto y practicar la Verdad, por falta de fortaleza de tu partido o por cualquier causa, pero en todo caso, estás en una categoría superior.

En tal sentido, endosar MV y lo que ha sido para el Pais en estos históricos momentos seria una insensatez. Sería falta de sabiduría e inteligencia.

Es un riesgo muy grande que tomaría MV si así procediere.

Es la prueba de fuego mayor que veo en el panorama inmediato del Movimiento…

Dios nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas, en el tiempo y momento oportuno, para el bien del País…y en mi cosmovision, la cual me permitiré abordar, para Su gloria.

of-am

