Marcell Ozuna revela que está listo para el Clásico Mundial de Béisbol

SANTO DOMINGO.- El pelotero de Grandes Ligas, Marcell Ozuna, reveló su intención de asistir al próximo Clásico Mundial de Béisbol, a celebrarse en marzo del 2021.

Ozuna habló sobre su intención de ir al evento más importante entre países, en un Instagram Live con el periodista William Aish.

“Yo hablé con el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), Juan Núñez, y Amaury Nina. Les dije que yo voy en cualquier posición, pero voy, quiero representar a mi país”, dijo Ozuna, quien firmó por un año con los Bravos de Atlanta y 18 millones de dólares.

Reveló además que si la temporada de Grandes Ligas se acorta por la pandemia del coronavirus, jugará la temporada 2020-2021 con los Gigantes del Cibao.

“Sí, si todo esto sigue, si la temporada se reduce tengo que jugar en mi país, con los Gigantes, para agotar más turnos”, indicó.

Rememoró sus primeros pasos con los Gigantes, equipo el cual fue drafteado en el 2011, como el primer pick del equipo y tercero overall.

“Recuerdo en el 2012-2013 cuando yo inicié, que en 20 juegos yo tenía 8 jonrones, ese año yo iba a meter como 30, pero me puse a hablar sobre en una entrevista y los pitchers me cogieron la formula y de ahí solo metí una más”, narró. “Recuerdo a Yunesky Maya, a quien no le podía batear, pero una vez le dije al Lembo (Moisés Sierra) que me tenía harto y que se la iba a sacar y después de ahí le di muchos palos.

Recordó ese trabuco de los Gigantes que tenía a Nelson Cruz, Jean Segura, Alexis Casilla, y se lamentó que tuvo estar en el corona en la temporada 2014-2015, luego de que se lesionó en Grandes Ligas.

of-am