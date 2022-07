Marcel Ozuna conecta 2 jonrones; Luis Castillo sale sin decisión

Marcell Ozuna

CINCINNATI.- Albert Almora Jr. conectó un sencillo con las bases llenas que superó un cuadro interior empatado en el noveno inning para darle a los Rojos de Cincinnati una victoria el domingo 4-3 sobre los Bravos de Atlanta.

Marcel Ozuna bateó dos vuelarcecas solitarios, pero no resultaron suficientes para llevar a los Bravos al triunfo.

«No traté de hacer demasiado», dijo Almora. «Fue lo más emocionado que he visto en el banco cuando nos adelantamos en el octavo. Necesitábamos eso».

Un día antes, Almora habría sido la carrera de la ventaja, pero salió a la pista de advertencia con las bases llenas. «Golpeé mejor la pelota ayer, pero esta funcionó», dijo.

Los Reds no solo evitaron una barrida en la serie, sino que también rompieron una racha de 10 derrotas consecutivas en el Great American Ball Park, la racha más larga de derrotas en casa para el equipo desde que perdieron 11 seguidos en el Riverfront Stadium en abril-mayo de 1986.

El relevista de los Bravos, AJ Minter, permitió un sencillo a Tommy Pham antes de dar base por bolas a Joey Votto y golpear al bateador emergente Jonathan India para llenar las bases sin outs en el noveno. Almora conectó su hit de base y superó a Austin Riley, tercera base que se lanza en picada.

Hubo grandes turnos al bate antes del hit (de Almora)”, dijo el manager de los Rojos, David Bell. “Joey lo ha hecho muchas veces. El enfoque que tomó tomar esos lanzamientos realmente muestra su grandeza. Están tratando de hacer un lanzamiento perfecto y no golpearlos, eso es lo que lo hace genial».

Fue el primer hit de la temporada para los Rojos, que habían sido limitados a un solo hit en siete entradas por el abridor de los Bravos, Charlie Morton. El jugador de 38 años ponchó a 10 y dio una base por bolas en su tercera aparición de siete entradas de la temporada.

«Fue agradable salir y lanzar strikes», dijo Morton. «Estaba trabajando por delante de los muchachos, pero nada realmente diferente de lo que he estado haciendo».

Los Rojos se fueron arriba 3-1 en el octavo en parte con un doble de dos carreras al jardín derecho de Brandon Drury.

«Cuando enfrenté a Minter antes, me lanzó una bola curva», dijo Drury. «Esta vez me tiró un cúter y me quedé en él».

Los Bravos empataron en el noveno con jonrones de Marcell Ozuna -su segundo de la tarde- y Michael Harris II. Hunter Strickland (1-2) se llevó la victoria a pesar de permitir esos jonrones.

El abridor de los Rojos, Luis Castillo, permitió seis hits en siete entradas, ponchó a seis y dio una base por bolas.

«Nos hemos acostumbrado a juegos como ese de Luis, pero no podemos darlos por sentado», dijo Bell.

