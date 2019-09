Manual de la Tercera Edad v#13

¿Se puede aprender a bregar con la muerte?

Nos instruyen para vivir, dan la mejor educación posible, entegan valores y tradiciones, pero nadie nos enseña a bregar con la muerte.

Nuestros padres, familiares,tutores, maestros y hasta vecinos, nos corregían con autoridad y cariño, formando nuestro carácter basado en la decencia y buenas costumbres.

Recuerdo que nuestras vecinas Rosaura, Nuna, y Agueda le mandaban un tallazo o remalazo a los niñps del emtorno y la amenaza de mami era: Si mi comadre o cualesquiera vecino me dan queja, yo también les tallo la correita.

Mientras un sacerdote Nigeriano de misión por un mes en la iglesia Santa Elizabeth, situada en el alto Mahattan, durante la misa novenaria dedicada a mi fallecida madre nos conmovía con el relato de la paupérrima situación que padecen varias poblaciones africanas, pensé en la educación de conciencia que mi mamá se esmeró en cimentarnos.

Ella nos enseñó a usar el agua sin malgastarla., por ejemplo, al cepillarse los dientes cierra la llave y ábrela para enjaguarte la boca y lavar el cepillo, mientras te enjabonas el cuerpo mantén la ducha cerrada y esto obedecía a su concepto de que el agua desperdiciada le faltaba a otros.

El padre nigeriano con su infinita bondad, proyectando paz y conmiseración en su voz y estupendas expresiones en correcto castellano, informó que hay paises en donde el agua vale más que el oro y los misioneros estan llevando los aportes que consiguen para abrir pozos y llevar educación y comida, a lugares como El Congo, en donde existe la taza más elevada en muerte por sida, dejando los padres a millares de niños huérfanos y expuestos a todo tipo de intemperie.

Cuando rezaba después de comulgar al lado de mis maravillosas amigas Ligia Díaz y comadre siempre presente, Janyll La Interprete, vi a una correcta niña pasar por mi frente y recordé que la pobreza no constituyó una excusa para que mami no mandará correctamente a sus niños a la iglesia, aunque sus ropitas las hiciera con telas de retazos baratos que pudiera comprar y coser en la máquina de pedales adquirida a plazos.

Me he prometido a misma soltar el espíritu de mami, quien concluyó su misión satisfactoriamente y se fue con dignidad… Hasta con su partida a otro plano nos dejó su legado de grandeza.

Continuaremos desarrollando diversos temas en este Manual de la Tercera Edad, pero debo admitir que con la luz que salió de los ojitos de mi madre, antes de partir apasiblemente, no entendí o el dolor no me dejó captar que, hasta en su despedida mi madre fue una gran maestra de la vida.

Gracias a mi maravillosa comadre por cantar la misa a mi reina, en forma discreta Janyll La Interprete dejó salir su admiración por mi reina con su dulce voz interpretando los cánticos celestiales elegidos para la homilía.

Mencionaré algunos nombres de los presentes en la misa, con la familia completa del psicélogo Ludovino Acevedo, su esposa Belkis Acevedo e hijos Samanta y Kevin, así como su hermano, Olga Guzmán viuda de Kike hiciano, Rosa Mateo, reprentando al concejal Ydanis Rodriguez, María viuda Estévez, Ligia Díaz, Mircia Torres, Luisa Carvajal; los colegas Adalberto Domínguez, Quisqueya Primavera Guerrero, Roberto Geronimo,Jose Alduey Sierra Ana Maria Toribio, Cesar Romero, Darío Abreu, Levis Germán, Roberto Mota, Jhonny Cruz y Niurka Rivera con su esposo Manuel Castro.

Hay una larga lista de personas que se marcharon como Ralph Morel y quiero resaltar que algunos colegas que pudieron disponer de tiempo en su agenda dominical nos trasladamos al restaurant Caridad deportivo del señor Montás, en Saint Cicholas con calle 191 y pese a que Quisqueya Primavera Guerrero y Ana Maria Toribio dispusieron que la carga sería compartida, discretamente Manuel Castro, el caballero esposo de la candidata a dirigir el CDP NY, por la plancha #2 Niurka Rivera, sacó su tarjeta y sólo nos permitió poner la propina, para la encantadora mesera que sirvió con eficiencia un excelente menú dominicano, al estilo de como mami cocinaba, en su punto.

Especial agradecimiento por sus oraciones y mensajes de condolencias, perosonal e institucionalmente, a los cientos de maravillosos amigos, como : Ydanis Rodriguez, Los doctores Acevedo y Mariluz Galván de Manuel Acevedo, del Centro Cívico Cultural Dominicano, por el Concejo Municipal, Mercedes Castillo y Olivo de León por el Movimiento Marcelino Vega, Adalberto Domíguez por Acroarte New York, Mayra La Paz por el grupo CDP Florida Central, Rose Mary Santana y Jesús Rojas por el CDP Florida y otros…..

Carolina Beaumont y Zenaida Méndez acaban de pasar por ladolorosa experiencia, de perder a sus progenitoras..

Condolencias, queridas amigas y que sus reinas también reposen en paz y luz.

Indudablemente ustedes son mis familiares cercanos y así lo percibió mami, por lo que a cada colega y amigo que conoció, aunque fuese telefónicamente o por referencia, le abrió sus alas de madre gallina.

Q.E.P.D. NUESTRA REINA Y DIAMANTE INVALUABLE Doña Melania Del Carmen Fondeur Acosta viuda Luna, un ser humano digno de emulación. 🇩🇴 🇺🇸 ️

En la gráfica tomada por Rosa, representante del concejal Ydanis Rodríguez, recoge parte de los muchos amigos y colegas que pudieron asistir a la misa novenaria dedicada a doña Melania Luna, una inmigrante y madre de familia ejemplar quien dignificó nuestra imagen iberoamericana en los Estados Unidos de América..

