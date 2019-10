Leonel exige responsables de supuesto fraude sean procesados judicialmente

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández pidió a las autoridades y a la Junta Central Electoral (JCE) que los responsables del supuesto fraude que lo perjudicó durante las primarias del pasado 6 de octubre sean procesados judicialmente.

Exigió, asimismo, a la Junta Central Electoral que anule las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, debido a que «los resultados fueron manipulados» para favorecer a Gonzalo Castillo.

Advirtió que «cuando en los países se obstaculiza el acceso al poder por la vía democrática, el único camino que queda es la revolución».

Pidió al organismo comicial que realice una “exhumación y una autopsia” a los equipos. “Estamos exigiendo que este cadáver del fraude electoral del domingo 6 de octubre no se quede sin que se realice la autopsia correspondiente», exclamó.

Agregó que «si el cadáver del fraude electoral fue inhumado, fue enterrado con las decisiones de la Junta Central Electoral, del cómputo final de resultados y preocupación de candidatos entonces”.

En ese sentido, exigió «que se profundice la investigación de ese fraude, se establezcan responsabilidades y que los culpables sean enviados a la justicia».

Advirtió que “esta lucha la vamos a llevar a campo en cada rincón de la República Dominicana a través de los medios legales y en el plano internacional”.

“Yo no vengo aquí a que se me conozca una candidatura triunfante, estoy aquí para defender la democracia de la República Dominicana”, declaró.

Dijo que “en la República Dominicana el problema nuestro es que en febrero de este año, la JCE tomó por resolución contratar a una empresa internacional de reconocida reputación técnica para realizar una auditoría técnica al código fuente del software que se utilizaría en el sistema. Pasó marzo, febrero, junio, julio, agosto y septiembre sin auditoría. Habían pasado más de seis meses y le habíamos pedido por escrito a la JCE que hiciera esa auditoría técnica, porque de lo contrario, no se certificaría el sistema. Cuando le preguntamos a la JCE por qué no se hizo, nos dijeron porque el Gobierno no había entregado los fondos requeridos en el tiempo dado”.

«Quienes hicieron el fraude electoral cometieron un grave error: cuando se había computado el 90 % de las mesas, nosotros estábamos ganando. Ahí entraron en pánico, se durmieron, y entonces en las remotas provincias del Sur empezaron a votar en forma que no se corresponde con el comportamiento humano”, expresó Fernández la mañana de este frente a la sede de la Junta Central Electoral (JCE), a donde convocó a cientos de sus simpatizantes para que se unan a la protesta.

Agregó que “en toda la República Dominicana, el porcentaje de votación fue de un 25 %, en el lejano sur el porcentaje de votación llegó a un 70 %. Ganamos en el 90 % de la totalidad de los cómputos».

El lugar estuvo rodeado por un contingente de la Policía Militar Electoral apostados allí para prevenir desordenes.

En un discurso transmitido la mañana de este lunes por una cadena de radio y televisión Fernández dijo que las primarias adolecieron de «notables vulnerabilidades, inocultables deficiencias y sensibles irregularidades».