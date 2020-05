Mal anda la prensa si sus periodistas tienen que mentir

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

Replicar y ser bocina de encuestas pagadas y el no dejar expresar opiniones de personas no periodistas, que escriban con altura y responsabilidad, no se estimula en RD.

Comentarios banales, chercha y pedantería es más importante. A la plebe le gusta eso, pero los que piensan y presentan otras opiniones distintas a las que quieren vender los sicarios del lápiz, se postergan. Ese yo ni me acuerdo, Johnny, no da ni un centavo y mis amigos periodistas de hace décadas nos dan alpiste de calidad, entonces a ¿quién le público? Si los medios, necesitan que sus reporteros mientan descaradamente, para complacer el status quo, arriesgándose a ser denigrados por los lectores, como en efecto ha sucedido. Estamos jodidos. Desafortunada comparación de Cuba y R. Dominicana, son una discordancia de opiniones. Se han colgado decenas de fotos documentando las colas infinitas, en las que solo tienen suerte los cincuenta u ochenta primeros clientes en Cuba. El resto se va a casa, molido por los desvelos y madrugones, frustrado por el vano esfuerzo y tragándose una ira que no estalla por temor a consecuencias peores que acostarse con el estómago vacío. En Cuba y en RD, la gente solo busca una solidaridad estable porque Margarita, la flor más bonita, Cedeño, dice tras bastidores que si ganan en Julio la ayuda será permanente y mucha, pero en Cuba, recuerdan, Leonel y Danilo, amigos de Cuba y su sistema igualitario, cuando estudiaban en la UASD, y que hoy lo denigran. ¿Todo cambió verdad? Cuán jodidos estamos bajo la égida de un gobierno al que solo le interesa mantener engrasada su maquinaria propagandística para hacer creer al mundo que Cuba está igual que cualquier otra nación azotada por la COVID-19. Mientras esos “pobres” de R.D. acuden a los colmados de la red RAS Solidaria ordenadamente, para sus compras vía tarjeta, y así les regalan una compra con vituallas, kotex, etc., en contraste el régimen comunista que no entrega nada gratis a sus ciudadanos; ni siquiera el módulo comestible para mayores de 65 años, que una amiga describió como “una manito de plátanos medio podridos, cuatro zanahorias esqueléticas y negras, una bolsita con harina de maíz, otra con fideos y cuatro huevos”. En 57 pesos esta, 1 dólar hoy, sin considerar lo que tal suma representa para quien gana la pensión mínima, de $150 USD promedio, que además deben bastar para pagar los servicios básicos y una retahíla de medicinas. Ahora eso no se menciona, estamos en cambio, elecciones y el que coja esta papa caliente, en agosto, enfrentará disgustos y reclamos porque la cultura del microwave impuesta por la gente morada, se sacara en cara cuando el nuevo incumbente, nos diga a todos, paciencia, y ya la gente no espera por nada, ni nadie, solo ¿qué hay pa mí? johnsanchez44@hotmail.com

JPM

