Magali Febles pide disculpas por fallas de seguridad en desfile

SANTO DOMINGO.- La empresaria dominicana Magali Febles pidió disculpas por las fallas de seguridad registradas durante el desfile Beauty and the Beach, celebrado en Puerto Rico, luego de que la Organización Miss Universo la responsabilizara por su producción.

En un comunicado publicado en Instagram, Febles reconoció que la pasarela instalada sobre la arena, compuesta por dos alfombras, no cumplió con los requisitos necesarios de estabilidad y seguridad.

La productora explicó que 80 candidatas participaron en la actividad, mientras las demás concursantes asistían a otros compromisos del certamen.

Asimismo, informó que revisará junto a su equipo y el personal del hotel los puntos donde se produjeron los tropiezos durante el desfile.

Febles agradeció a las participantes por su elegancia y representación, y expresó su deseo de que puedan disfrutar de las actividades restantes de la competencia.

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