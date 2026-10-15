Maduro y Flores se declaran inocentes de los nuevos cargos

Dibujo de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su comparecencia al tribunal este 15 de octubre.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este jueves 15 de octubre ante un tribunal federal de Estados Unidos, tras ser notificados de nuevos cargos relacionados con una presunta conspiración para cometer tortura contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Según Reuters, ambos rechazaron las acusaciones durante una audiencia presidida por el juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.

Maduro calificó los señalamientos de falsos y afirmó que rechazaba íntegramente las acusaciones presentadas en su contra. Flores, por su parte, manifestó que era completamente inocente.

NUEVAS ACUSACIONES

Los cargos fueron presentados por la Fiscalía estadounidense el pasado 8 de octubre y describen una supuesta trama de persecución, amenazas, detenciones arbitrarias, agresiones, torturas y asesinatos contra personas consideradas adversarias del Gobierno venezolano.

Las nuevas imputaciones se suman a los cargos anteriores relacionados con presuntos delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, que ambos también han rechazado.

FLORES SEGUIRÁ DETENIDA

La audiencia tuvo lugar una semana después de que el juez Hellerstein rechazara una solicitud de arresto domiciliario para Flores. Su defensa alegó que la diputada enfrenta problemas de salud y un deterioro físico durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde ambos permanecen bajo custodia.

JUICIO EN JULIO DE 2027

El juicio, inicialmente previsto para el 1 de julio de 2027, fue aplazado hasta el día 14 de ese mes.

La defensa de Maduro cuestiona la legalidad del proceso y sostiene que le corresponde inmunidad por su condición de jefe de Estado. El mandatario también se ha definido como un «prisionero de guerra» y ha objetado la jurisdicción estadounidense.

Maduro y Flores fueron capturados en Venezuela en enero durante una operación militar de Estados Unidos y trasladados posteriormente a Nueva York, donde esperan el avance del proceso judicial.

an/am