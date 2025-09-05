Maduro anticipa «etapa lucha armada» si EU agrede Venezuela
CARACAS 5 Sep.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que una agresión estadounidense contra Venezuela supondría el paso del país latinoamericano a una «etapa de lucha armada», unas declaraciones realizadas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado este viernes con derribar aquellas aeronaves militares venezolanas que pongan a Estados Unidos en peligro.
«Si Venezuela fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional», ha sostenido el mandatario venezolano ante los medios tras anunciar la activación de la Milicia Bolivariana –que ha supuesto el alistamiento de millones ciudadanos con vistas a reforzar la seguridad nacional–.
En este sentido, Maduro ha instado a Trump a que abandone «su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe» y a que respete «la soberanía, el derecho a la paz y la independencia de (nuestros) países».
El inquilino de la Casa Blanca ha sostenido este viernes que aquellos aviones venezolanos que pongan en una «posición peligrosa» a las tropas estadounidenses serán derribados, después de que este jueves el Departamento de Estado estadounidense denunciara que dos aeronaves sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense, una acción que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha matizado que «realmente no estuvieron encima».
La escalada de tensión entre ambos países continúa después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dispararan a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once «narcoterroristas del Tren de Aragua» que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como once «ejecuciones extrajudiciales».
Maduro ha asegurado que los «informes de inteligencia» de Estados Unidos distribuyen datos falsos sobre el narcotráfico en Venezuela y ha sostenido que el país «combate al narcotráfico y esta triunfando en el combate».
Igualmente, ha defendido la disposición del Gobierno venezolano al diálogo, sin embargo, ha pedido «respeto» en estas conversaciones diplomáticas, asegurando que, en caso contrario, defenderá «la verdad de Venezuela cueste lo que cueste».
Si se arma un rebú, a ese dictadorcito barrigón lo agarran «diunavé», porque la barriga no lo deja ni correr…Va a ser el primer comunista preso…
El primer pleito es con la boca. Maduro da asco. Y éste periódico haciéndose eco de lo que dice Maduro. A tipos así no se le toma la palabra.
Derecho a la paz siempre mientras puedes hacer todas tus diabluras en Venezuela cómo operación tun tun. ¿Cómo dijiste? «Tun tun no seas lloron» cuándo tus verdugos invadieron las casas dé gentes inocentes en las madrugadas y los desaparecias. Mas bien qué es así. Ponto dé gallo loco para qué USA derriba tus naves del cielo y qué empieze él mambo. Ojalá qué mueras en él conflicto buen sucio
Que viva VENEZUELA !!
Venezuela libre dé este burro y él Chavismo. Vamos a esto
Y PORQUE USTEDES SOLO PONEN LA NOTICIA A MEDIA. PORQUE NO PONE EL VIDEO DONDE DEMUSTRA QUE HASTA LAS NACIONES UNIDAS RECONOCOCEN QUE EL 87% DE LA COCAINA SALE POR EL PACIFICO Y QUE SOLO EL 5% QUE SALE DE COLOMBIA POR EL MAR CARIBE PASA ILEGALMENTE POR TERRITORIO VENEZOLANO. USTEDES COMO LIBELOS APOYADORES DEL NARCO ESTADO AMERICANO Y TENIENDO UN NARCO ESTADO DE GOBIENRO CON ABINADER PUES EL PRM TIENE POLITICOS PRESOS POR NARCO.
