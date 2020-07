Maduro acusa EU lanzar “acusaciones sucias, inmundas” contra Venezuela

Nicolás Maduro

CARACAS.- El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Estados Unidos de mentir sobre su país, tras la visita del presidente Donald Trump al cuartel general del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, en Doral, Florida y las declaraciones dadas por Robert O’Brien, Secretario de Seguridad de EE.UU. al señalar su gobierno como un “narcoestado”.

“El imperio norteamericano no cesa en sus ataques, en sus mentiras, en su campaña sucia, hoy (viernes 10 de julio), en el Comando Sur de la Florida se dio un acto de campaña electoral, no puedo calificarlo de otra manera, y se lanzaron acusaciones sucias, inmundas, falsas, contra Venezuela“, dijo Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que su Gobierno luchará por Venezuela y por los “amigos de Cuba”.

U.S. President Trump visits the U.S. Southern Command (SOUTHCOM) in Doral, Florida

Trump: “Vamos a luchar por Venezuela y vamos a luchar por nuestros amigos de Cuba”

El Comando Sur lanzó una operación antidroga en aguas del Caribe el pasado 1 de abril. El dispositivo, según aclaró el gobierno estadounidense, tiene al Gobierno en disputa de Nicolás Maduro en el punto de mira.

Por su parte, O’Brien señaló que “Estados Unidos continuará su campaña de máxima presión sobre el régimen de Maduro” y dijo que “Venezuela es un narcoestado liderado por un régimen corrupto, criminal e ilegítimo, y el pueblo de Venezuela está sufriendo a causa de Maduro”.

Durante una ceremonia militar en Caracas, Maduro dijo que “ahora se repiten todos los días mentiras contra Venezuela (…) desesperado por los votos, Donald Trump se va al Comando Sur a hacer un acto de campaña, no nos descuidemos”.

Trump también celebró el “increíble éxito” de operación antidrogas lanzada hace tres meses en el Caribe con la mira puesta en Venezuela, luego de que la justicia estadounidense inculpara a Maduro de “narcoterrorismo”.

Estados Unidos continúa ejerciendo presión sobre Maduro y reconoce al presidente encargado Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela.