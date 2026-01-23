MADRID: Cónsul RD destaca aporte diáspora a turismo y remesas

MADRID.- El cónsul de la República Dominicana en Madrid, José Marte Piantini, afirmó que los dominicanos que residen en el exterior mantienen un fuerte vínculo con su país de origen y que, en la mayoría de los casos, existe el deseo de regresar o, al menos, conservar algún lazo con la República Dominicana.

Indicó que ni siquiera en las segundas generaciones se produce un desarraigo total y señaló que en la ciudad de Madrid hay registrados alrededor de 78 mil dominicanos, sin incluir el resto de España.

Explicó que desde el consulado se mantiene un contacto permanente con la comunidad dominicana, destacando que se trabaja en la creación del consulado más moderno del servicio exterior del país, con el objetivo de ofrecer dignidad y respeto a los dominicanos residentes en Madrid.

Asimismo, expresó que año tras año la República Dominicana ha logrado superarse en materia económica, resaltando el impacto del turismo y las remesas como dos ejes fundamentales para la entrada de divisas al país. En ese sentido, valoró el trabajo realizado por el Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado, con el respaldo del presidente Luis Abinader, al considerar que estas acciones generan empleos directos e indirectos.

Finalmente, envió un mensaje a los dominicanos en el exterior, señalando que continuarán enviando remesas como expresión del amor a sus familias, parte de la cultura y tradición dominicana, y afirmó que en Madrid, como puerta de entrada a Europa, los dominicanos cuentan con un consulado que es también su casa.