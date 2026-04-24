Macarfi reconoce lo mejor de la gastronomía dominicana

SANTO DOMINGO.– La plataforma gastronómica internacional Macarfi celebró su segunda gala en República Dominicana, reuniendo a destacadas figuras del sector gastronómico, empresarial y turístico en una noche dedicada a reconocer la excelencia culinaria nacional.

El evento tuvo lugar en el Hotel JW Marriott Santo Domingo, donde se presentó oficialmente la Guía Macarfi República Dominicana 2026 y se entregaron los reconocimientos a los restaurantes mejor valorados en las provincias de Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata y Samaná.

La gala estuvo encabezada por los miembros del consejo de directores de Macarfi República Dominicana: Franklin Lithgow, Luis Ros, Luis Manuel León, Franklin León, Antonio Alma, Antonio Ramírez, Helbert Stern y Luis Andrés Cordero.

Por parte de Macarfi España, estuvieron presentes Cristina Carreras, fundadora, y Cristina Arana, vicepresidenta ejecutiva. La velada congregó a los principales exponentes del sector y destacó la diversidad, evolución y calidad de la oferta culinaria del país.

REAFIRMA PAPEL DE LA PLATAFORMA

Con esta segunda edición, Macarfi reafirma su papel como una plataforma clave para el desarrollo y proyección de la gastronomía dominicana, impulsando la visibilidad del talento local y contribuyendo al posicionamiento del país como un destino gastronómico relevante en la región.

Durante la ceremonia, se destacó el crecimiento sostenido del sector y su impacto en la economía, el turismo y la identidad cultural del país.

En ese contexto, Lithgow resaltó el valor de la gastronomía como motor de desarrollo.

“La gastronomía dominicana vive un momento excepcional y está llamada a convertirse en uno de los grandes motores económicos, turísticos y culturales del país”, mientras que Cristina Arana subrayó el potencial de República Dominicana para consolidarse como un destino competitivo a nivel internacional: “República Dominicana tiene producto, talento e identidad para situarse entre los destinos gastronómicos más relevantes de la región; nuestra misión desde Macarfi es acompañar y proyectar ese crecimiento”, dijo.

La Guía Macarfi se caracteriza por su sistema de evaluación basado en la experiencia real de comensales experimentados y expertos gastronómicos, lo que le ha permitido posicionarse como una referencia independiente en los mercados donde opera.

Más allá de los reconocimientos, la gala reflejó el momento actual de la cocina dominicana: una propuesta en evolución, con mayor identidad, técnica y proyección internacional.

El evento contó además con la presencia de invitados del ámbito gastronómico, empresarial, institucional y medios de comunicación, quienes se dieron cita para celebrar los avances del sector y reconocer a sus principales protagonistas.

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