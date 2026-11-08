LV: Envían a prisión mayor PN ultimó joven buscado por robo

LA VEGA, República Dominicana.- La jueza Génesis Tavares, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso tres meses de prisión preventiva a un oficial de la Policía acusado de haber ultimado a un joven que era perseguido por robo y otros delitos.

El acusado es el mayor Robin Rafael Márquez Payano y la víctima Marqui Abrahan García Gil, de 25 años.

LOS HECHOS

Según la acusación, el 25 de mayo pasado García Gil, Sulema Violeta de león Abreu y Anthony Osoria (el Gordo) cometieron un robo en el sector Villa Rosa y huyeron con RD$244,750 y un arma de fogueo. Posteriormente, el 13 de junio, el ahora occiso habría participado en otro asalto a una banca deportiva, de donde sustrajo RD$383,262.50 y un vehículo de una supervisora.

PERSECUCIÓN

De acuerdo con la investigación, García Gil fue localizado en una casa de la calle principal del sector El Hatico, callejón El Bolsillo. Al percatarse de la presencia policial, García Gil trató de escapar, pero Márquez Payano lo persiguió y hasta el patio de la residencia. El joven lanzó un arma que portaba a un patio contiguo y luego se colocó frente al agente, quien lo acribilló.

La jueza Tavares dispuso que Márquez Payano sea enviado al Centro de Operaciones Especiales.

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