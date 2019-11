Lula se sale con la suya: triunfa la impunidad…

Lula se sale con la suya; triunfa la impunidad… ¡Que suerte tienen los corruptos!

El que encabezara la red de corrupción transnacional más grande de la historia, y que implicó varios países del continente y de África, Luiz Inácio Lula Da Silva, ha sido sorpresivamente liberado de la cárcel, beneficiado por un controversial fallo del Tribunal Supremo. Lula, había estado recluido por un año y 7 meses, al ser hallado culpable de los delitos de prevaricación y lavado de activos, en hechos relacionados con el mega escándalo doloso denominado, Lava Jato.

De inmediato, toda la izquierda radical aplaudió el hecho de manera frenética.

Desde el anciano pre candidato por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, sus camarada, el dictador Nicolás Maduro, el prófugo Rafael Correa, hasta el tirano Raúl Castro, entre otros, también ligados a la corrupción apadrinada por toda la izquierda carente de principios, externaron su alegría por la salida en libertad de su corrupto socio ideológico, incluyendo al vicioso y degenerado ex futbolista Diego Armando Maradona.

Un Maduro muy exaltado expresó: «El pueblo venezolano está feliz y saluda la libertad del hermano Lula», un aliado clave de su predecesor, Hugo Chávez. ( Lula debería decirle a tan desacreditado personaje: no me defienda, compadre…)

En la radio y la televisión, Maduro manifestó que la liberación del ex presidente era “una noticia para el corazón de los pueblos», y agregó que es «muy emocionante», ver en la calle a Lula —amigo personal de Chávez— a quien calificó como «un gran líder de Brasil, América Latina y el mundo». ¡Vaya que “pencos” de líderes!

Berni Sanders por su parte, dijo que Como presidente, Lula ha hecho más que nadie para reducir la pobreza en Brasil y defender a los trabajadores. Estoy encantado de que haya sido liberado de la cárcel, algo que nunca debería haber sucedido, en primer lugar.

No puedo creer cómo este señor, Sanders, da por cierta esa falacia, de que Lula sacó a nadie de la pobreza. Sí hizo rico y más rico a muchos de su entorno, ligados a su perverso proyecto mafioso. Con dádivas miserables no se saca a nadie de su pobreza. Los individuos deben salir de la pobreza en base al trabajo, el ahorro, la inversión y el emprendimiento, de otra forma honesta, no es posible.

Este señor no debería estar libre porque los hechos por el protagonizados ciertamente lo condenan.

Y es que la verdad está escrita en hechos concretos: En Perú, por culpa de la operación delictiva dirigida por Lula en contubernio con los Castro y su Grupo de Sao Paulo, el ex presidente Alan García se pega un tiro suicidándose para no enfrentar la justicia y el bochorno público. Allí, demás se produjo por la misma causa, la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la detención de los ex presidentes Ollanta Humala, su esposa y Alejandro Toledo y la de Keiko Fujimori, entre otras.

Los ejemplos que comprometen la responsabilidad del ahora ex presidiario sobran, y podemos numerarlos uno por uno, pero eso sería como llover sobre mojado, sabiendo que en muchos países decenas de casos relacionados con dicha red corrupta están pendientes de resolución, los que por culpa de la falta de un Estado de Derecho, en esas naciones no se han resuelto y quizás nunca lleguen a resorberse.

Un ejemplo claro de lo expuesto anteriormente lo constituye el caso dominicano, donde a varios años del inicio de procesos judiciales relacionados con el tema, todavía no hay ni siquiera un detenido, sabiendo la justicia quienes recibieron las coimas millonarias que por valor de 92 millones recibiera Ángel Rondón para distribuirlos en el congreso, la justicia y otras instituciones. Eso sin contar los otros casos relacionados con Odebrecht, pendientes de investigación.

Y mientras la justicia brasileña comete ese grave error, el Foro de Sao Paulo, fundado y dirigido por el “santo” liberado, por ordenes del fallecido sátrapa, Fidel Castro, en complicidad con la izquierda mundial, prosigue promoviendo acciones violentas de desestabilización, naturalmente con el apoyo logístico y económico de los regímenes dictatoriales de Rusia, Cuba y Venezuela.

Mientras los demócratas siguen a la defensiva dejándose tomar el pelo del comunismo reciclado, actuando pasivamente, y llamando a diálogos que solo benefician a los subversivos y a los regímenes comunistas disfrazados de democracia, corruptos y ligados al crimen de toda laya, estos miserables se dedican a la conspiración activa y furiosamente violenta, en contra de las verdaderas democracias, a los que los perversos llaman “neoliberalismo”.

La virulencia desatada en Chile, país que es un ejemplo para América Latina, debe poner en alerta a todo un continente, que fruto de su pasmosa pasividad y trato suave contra las criminales dictaduras neocomunistas que asedian al hemisferio, se está exponiendo al peligroso evento de que el Foro de Paulo, Rusia, Cuba Y Venezuela se salgan con la suya y logren sus funestos propósitos de tomar por asalto a todos los países de la región.

