Lula Da Silva: tan perverso e inhumano como Putin (OPINION)

EL AUTOR es contador publico autorizado. Reside en Nueva York

Juro que no me sorprendió, pero sí que me llené de indignación al leer las declaraciones emitidas por el izquierdista ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, donde culpó tanto al agresor genocida Vladimir Putin como al demócrata y ejemplar patriota defensor de la soberanía de su patria, Volodymyr Zelenski, de ser ambos responsables de la monstruosa y criminal invasión rusa. Hay que ser muy descarado y perverso para emitir tan infame afirmación.

En una entrevista con la revista TIME, el ex presidente, de manera cínica y obtusa, puso al mismo nivel de responsabilidades a Occidente, la OTAN, a Estados Unidos y a Zelenski, por la ilegal y brutal incursión rusa, violatoria de la soberanía de Ucrania y al mismo tiempo de la paz y el orden mundial.

«Los políticos cosechamos lo que sembramos. Si siembro fraternidad, solidaridad, armonía, cosecharé cosas buenas. Si siembro Discordia, cosecharé peleas. Putin no debería hacer invadido Ucrania. Pero no solo Putin es culpable. Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables. ¿Cual fue el motivo de la invasión a Ucrania? ¿La OTAN? Entonces los Estados Unidos y Europa deberían haber dicho: Ucrania no entrará a la OTAN. Eso habría resuelto el problema», enfatizó el ex convicto líder populista.

Y yo le pregunto a este cínico descarado: ¿y quien se ha creído Putin para exigirle a países soberanos lo que a él le dé la gana? ¿Está usted de acuerdo, señor desvergonzado Lula Da Silva, de que Argentina, su vecino, le impida a Brasil relacionarse con quien le plazca, y que si no le obedece que lo invada para imponerle su voluntad, alegando raíces étnicas y todos los disparates absurdos expuestos como justificación por el Zar imperial Vladimir Putin?

En sus declaraciones también tuvo la desfachatez de decir que Occidente está incentivando el odio hacia Putin, y yo le aseguro a este sinvergüenza que es el propio expansionista neocolonialista el que se ha ganado el odio profundo de parte de la humanidad sensible, aunque de los seres adoctrinados e insensibles como él se ha ganado más admiración.

O sea, que este comunista agazapado no esconde su repulsa a los gobiernos democráticos ni su admiración descarada a los dictadores corruptos que desestabilizan el planeta.

No sé cómo hay personas que dicen ser demócratas, pero no paran de alabar a este político populista y altamente corrupto, sobradamente demostrado por su responsabilidad en el escándalo de ODEBRECH, que es capaz de emitir ese tipo de declaración donde abiertamente defiende la brutal y genocida invasión rusa a Ucrania, y de apoyar la larga dictadura castrista y al chavismo destructor de la otrora próspera hermana república de Venezuela.

Nunca me he dejado envolver por este señor engaña bobos lacayo de Putin y de los Castro, pues he tenido presente su accionar, en complicidad y al servicio del castrismo desestabilizador del continente y de otros países allende los mares.

No soporto el cinismo ni la hipocresía de este y del otro farsante uruguayo, el ex presidente José Mujica. Ambos son harina del mismo costal, que gobernaron diferente a Maduro porque la sociedad y los militares uruguayos y los brasileños no les hubieran permitido violentar las instituciones para instalar una dictadura al estilo del castrochavismo.

Ojalá que Brasil se libre de este farsante y potencial verdugo que apoya a un neofascista, criminal de lesa humanidad como Vladimir Putin, al castrismo y al castro-chavismo… ¡No se dejen confundir por este descarado simulador!

