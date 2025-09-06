Luisito Pie es electo presidente Comisión de Atletas del COD

La juramentación de Luis Pie

SANTO DOMINGO.- El medallista olímpico Luisito Pie resultó electo presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Dominicano (COD) en los comicios celebrados en el salón Juan Ulises García Saleta del organismo olímpico.

En el proceso eleccionario, definido como histórico para el movimiento deportivo nacional, Luisito, de taekwondo, recibió un total de 82 votos, la mayor cantidad de sufragios de los siete aspirantes a presidir la comisión.

Además de Luisito Pie, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, también fueron beneficiados con el voto de los deportistas para conformar la comisión, la ex voleibolista Camil Domínguez, como vicepresidente, al recibir 54 sufragios, así como la pesista Beatriz Pirón (41), y el clavadista Frandiel Gómez (37).

El comité ejecutivo del COD será el responsable de escoger el quinto integrante de la Comisión de Atletas.

“Gracias por acudir a esta convocatoria y por el voto de confianza hacia mi persona y a este equipo de personas que me acompañará para trabajar y garantizar el respeto de los derechos de cada uno de ustedes, y también para que sean escuchadas sus voces”, manifestó Pie tras ser juramentado por la comisión electoral, que estuvo encabezada por Maritza Ortiz, presidenta; Rafael Villalona, secretario, y Edwin Rodríguez, miembro.

