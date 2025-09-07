Luisina Giovannini avanza a la semifinal W35 Punta Cana

Luisina Giovannini al finalizar el partido.

PUNTA CANA.- La argentina y primera favorita Luisina Giovannini avanzó a la semifinal del Torneo W35 Punta Cana, que se celebra por dos semanas seguidas con jugadoras de 22 países, en la academia de Vilas, en el Hotel Ocean El Faro, en Uvero Alto.

Giovannini, quien hasta el momento no ha defraudado su condición de favorita, avanzó tras vencer en los cuartos de final en sencillos, a la estadounidense Madison Sieg, con score de 7-5 6-2, en partido celebrado este viernes.

Mientras que la india y tercera favorita, Sahaja Yamalapalli, dio cuentas de la mexicana María Portillo, por 6-4 7-6(5), para seguir avanzando en el torneo.

La estadounidense Madison Brengle, venció a la francesa Sophia Biolay, con 6-1 6-4, para llegar a la semifinal.

Por último, la alemana y dos del torneo, Katharina Hobgarski, dio cuentas de la polaca y siete del torneo, Weronika Falkowska con sets de 6-2 6-4.

El torneo reparte 30 mil dólares. El director es Sergio Sabadello, con Jimi Cardona como réferi, asistido por Francisco de los Santos.

El evento reparte 35 puntos para la campeona, 23 para la finalista, 14 para la semifinalista, 8 puntos para los cuartos de final y 4 a octavos de final.

Los eventos organizados por Fedotenis y Vilas Tennis Academy son gracias a ITF, Ocean El Faro, Head, El Nuevo Diario y H10.

of-am