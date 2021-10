Luis Rojas no regresará como dirigente de NY Mets para 2022

Luis Rojas

NUEVA YORK.- New York Mets ha oficializado que no tomará la opción de equipo que permitiría a Luis Rojas regresar como dirigente para la temporada 2022 de las Grandes Ligas. El presidente del conjunto neoyorquino, Sandy Alderson, informó de la decisión a través de un comunicado de prensa.

“La organización completa de los Mets está agradecida por la dedicación y devoción que Luis ha exhibido durante las últimas dos temporadas como dirigente. Ha mostrado un gran compromiso con los Mets a través de los años en distintas capacidades. Estas decisiones nunca son fáciles, pero sentimos que un cambio es necesario en estos momentos”, señaló Alderson.

A pesar de que Rojas no continuaría como dirigente en la próxima campaña, el equipo no quiere dejar ir al dominicano, por lo que también confirmaron que le han realizado una oferta para que se mantenga en la organización en una posición que todavía no ha sido determinada.

El mismo comunicado de prensa recogió las declaraciones del dominicano, en las que señaló su gratitud por la oportunidad que le fue dada para dirigir en Grandes Ligas.

“Quiero compartir la gratitud de corazón que tengo con muchas personas en la organización de los Mets, no solo por las últimas dos temporadas como dirigente, sino por los 16 años que he tenido en una variedad de roles. En cada una de las posiciones que he tenido, lograr la excelencia fue nuestra misión diaria. Siempre mantendré cerca de mi corazón las relaciones y amistades que he desarrollado a través de los años y estaré por siempre agradecido por poder usar el uniforme de los Mets por tanto tiempo”, indicó.

“Vivimos en un negocio orientado a los resultados y estoy profundamente decepcionado con nuestro equipo y fanáticos por no poder alcanzar nuestras metas en esta temporada”, culminó el ahora exdirigente.

Los Mets también indicaron que decisiones con respecto al staff de entrenadores podrían estar llegando en los próximos días.

Rojas deja su posición como dirigente de los Mets luego de una decepcionante temporada en que el equipo se mantuvo durante 103 días como líderes divisionales, solo para quedar eliminados y con récord negativo durante los últimos meses de campaña.

Los Mets culminaron 2021 en medio de problemas de jugadores con los fanáticos y de las oficinas, todo en medio de un empujón a la postemporada. Terminaron con 77 victorias y 85 derrotas, en parte responsabilidad de su bajo rendimiento ofensivo.

of-am