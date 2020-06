Luis Mejía: “El regreso de los deportes queda en manos de las autoridades”

Luis Mejía

SANTO DOMINGO.- El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis Mejía Oviedo, expresó que el regreso de las actividades deportivas en República Dominicana quedarán retrasadas hasta que el gobierno decida avanzar a las próximas fases de reapertura gradual del país.

“La situación es la siguiente, la posposición de la fase tres del plan de reinicio de actividades del gobierno aplicó para el deporte, por lo que es obligatorio detener nuestros planes y más cuando tomamos en cuenta que comenzaron a darse una serie de situaciones a nivel mundial que tienen su influencia en nuestro país”, señaló Mejía Oviedo.

“Con el tema del Covid-19 hemos tomado las precauciones ordenadas por las autoridades y aunque ciertamente tenemos urgencia de volver a entrenar a las instalaciones, no podemos hacerlo si ha habido un aumento de casos positivos de la enfermedad. El regreso de los deportes queda en manos de las autoridades y si estas han dicho que posponen el avance de su plan, nosotros lejos de presionar, nos estamos adhiriendo a esa razón, porque simplemente es mejor prevenir que lamentar. Esto tiene un efecto negativo en nuestro deporte, penosamente, pero primero está la salud”.

El alto dirigente del olimpismo dominicano también habló sobre la posibilidad de que no se puedan celebrar eventos deportivos internacionales a causa del avance de la enfermedad.

“En estos momentos no se puede hablar de una cancelación definitiva de las actividades deportivas, pero sí de nuevos retrasos, más cuando estamos hablando de casos donde personas se han infectado nuevamente con el virus. Me asusta lo que estoy leyendo sobre varios países que han intentado regresar a las actividades deportivas y los resultados no han sido halagüeños, el número de contagios entre atletas ha ido en aumento y es una situación con la que no quiero toparme en la República Dominicana”.

Mejía Oviedo culminó hablando de que el principal problema que tienen ahora mismo es que se está improvisando en cuanto a la cura para el virus y aunque una apertura se ha hecho necesaria por temas económicos, el sentido de prudencia debe primar, en especial en el mundo deportivo.

of-am