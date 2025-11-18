Luis Campusano regresa como refuerzo de los Tigres del Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de operaciones de los Tigres del Licey anunció la contratación del receptor de grandes ligas Luis Campusano, como refuerzo para la continuación de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, dedicada Don Juan Marichal.

Campusano es un jugador de 27 años que mide cinco pies 11 pulgadas, pesa 232 libras y pertenece al conjunto de los Padres de San Diego. Ha visto acción en cada una de las últimas seis temporadas en MLB incluyendo 91 partidos en 2024 y 10 en 2025.

«Campusano es un jugador con experiencia de Grandes Ligas y en la liga dominicana. Su alto nivel de contacto y capacidad para llevar la pelota profunda en el parque se adapta muy bien a las necesidades del conjunto», señaló el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

El nativo de Georgia es hijo de Genaro Campusano, quien fue seleccionado en el sorteo de 1989 por los Piratas, y sobrino de Silvestre, ex jugador y actual entrenador de la Liga Paralela del conjunto azul. Su madre es la puertorriqueña Aida Bracero.

El receptor domínico-americano fue el tercer mejor prospecto de los Padres de San Diego y número 45 de MLB en 2021. Golpea la pelota con fuerza usando una combinación de fuerza física y velocidad explosiva de bate que lo convierte en un potencial productor de carreras en el medio del lineup.

Campusano se caracteriza por un enfoque agresivo en el plato a la vez que mantiene una gran capacidad de contacto. Se ha ponchado en apenas el 16.4% de sus 592 apariciones en Grandes Ligas. Además, su cobertura del plato y la trayectoria del bate a través de la zona alimenta su mentalidad de batear hacía todos lados del campo.

Viene de tener una sobresaliente actuación con el equipo de El Paso, triple A de los Padres, con el cual bateó para .336 con 25 jonrones, 25 dobles, 95 remolcadas y 83 anotadas en 105 partidos. También vio acción durante 10 encuentros con el equipo de la Liga Nacional.

El jugador de 27 años estará en su tercera experiencia en la Liga Dominicana. En la temporada 2022-23 reforzó a las Estrellas Orientales, conectó dos jonrones con un promedio de bateo de .333 en siete partidos con el conjunto oriental. La temporada pasada conectó 13 hits en 13 partidos con los Tigres del Licey, conectó un jonrón y seis dobles, remolcó cinco vueltas y anotó seis anotaciones.

Campusano sustituye a Jordan Lawlar como importado en la lista de disponibles de los azules. Además fueron agregados al roster semanal Ramón Hernández y Esteury Ruiz, quienes debutarán cuando el cuerpo técnico lo considere pertinente.

of-am